Irán y EEUU reanudarán diálogos nucleares tras una pausa de unas horas

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos han suspendido temporalmente las conversaciones indirectas que mantenían este jueves en Ginebra (Suiza) para una breve pausa.

Según informó la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), las conversaciones, que comenzaron más temprano esta mañana en la embajada de Omán en Ginebra, están previstas para reanudarse esta tarde o noche tras la pausa.

“Hoy hemos estado intercambiando ideas creativas y constructivas en Ginebra, y ahora tanto los negociadores estadounidenses como los iraníes se han retirado para tomar un receso”, ha declarado por su parte el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, en su cuenta de X.

Al confirmar que Irán y Estados Unidos reanudarán “más tarde hoy” los diálogos, ha expresado su esperanza sobre “lograr mayores avances” entre Teherán y Washington.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha declarado que Teherán estaba preparado “para continuar estas conversaciones durante el tiempo que sea necesario”, ha señalado.

De igual modo, el asesor para asuntos políticos del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha afirmado que si la cuestión central de las negociaciones es que Irán no desarrolle armas nucleares, “un acuerdo inmediato está al alcance de la mano”.

Las conversaciones constituyen la tercera ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, con Mascate actuando como mediador. Omán también facilitó las dos rondas anteriores, que se llevaron a cabo a principios de este mes en Mascate, la capital omaní, y en Ginebra, en el marco de los esfuerzos regionales por evitar una confrontación militar.

La delegación iraní está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Seyed Abás Araqchi, quien llegó a Ginebra el miércoles. Por su parte, las negociaciones estadounidenses están lideradas por el enviado especial Steve Witkoff.

