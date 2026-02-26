Irán denuncia contrabando de equipos prohibidos por diplomático neerlandés

Irán ha transmitido una protesta formal a Países Bajos tras el intento de contrabando de equipos prohibidos al país persa por un diplomático neerlandés.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha convocado al embajador de Países Bajos en Teherán, Emiel Frederik Dupont, para transmitirle la protesta tras el acto ilegal de un diplomático neerlandés.

En un comunicado emitido este jueves, la Cancillería iraní ha señalado que el cargamento incautado contenía artículos cuya importación y uso están prohibidos por las leyes de la República Islámica de Irán.

El Ministerio ha destacado que todos los procedimientos relacionados con los artículos confiscados se llevaron a cabo de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el artículo 36(2), y que se observaron plenamente todos los protocolos diplomáticos aplicables.

Asimismo, ha citado el artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, que establece que todas las personas que gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas deben respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrión y abstenerse de interferir en sus asuntos internos.

Dutch diplomat’s suitcase seized at Iran’s Imam Khomeini international airport after refusing x-ray scan; Starlink devices, satellite telephones and advanced wireless devices found pic.twitter.com/19uYs9BUdL — Ounka (@OunkaOnX) February 24, 2026

Irán ha solicitado al embajador de Países Bajos que transmita de manera inmediata la protesta de Teherán a su gobierno y subraye la necesidad de que los diplomáticos neerlandeses se adhieran a las normas internacionales y respeten las leyes del país anfitrión.

El pasado 28 de enero, las autoridades iraníes confiscaron la maleta de un diplomático neerlandés en el aeropuerto de Teherán. En ese contexto, Hadi Farayvand, embajador de Irán en los Países Bajos, fue convocado para ofrecer explicaciones.

El video de este incidente fue publicado esta semana en medios iraníes.

En las imágenes difundidas, el diplomático neerlandés se negó a permitir la inspección de su maleta en el Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní y rechazó colocarla en el escáner de rayos X. Posteriormente, los agentes del aeropuerto confiscaron y sellaron la maleta.

Después, el diplomático neerlandés abandonó Irán a la primera oportunidad, mientras que la embajada de su país en Teherán realizó gestiones para conocer la situación del equipaje.

En el video difundido por la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) se observa que, tras la confiscación, la maleta fue abierta en presencia de un funcionario de la embajada neerlandesa, un agente de aduanas iraní y un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Según las imágenes, en su interior se encontraron equipos de comunicación prohibidos en Irán, incluyendo dispositivos de internet satelital Starlink y teléfonos satelitales.

