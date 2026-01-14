Irán denuncia ante UIT el uso de Starlink para actividades terroristas

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas ha denunciado el uso ilegal de tecnologías de comunicación para llevar a cabo actividades terroristas en Irán.

“Un factor importante y agravante en las operaciones terroristas es el uso indebido e ilegal de las tecnologías de comunicación modernas”, ha afirmado este miércoles el embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, en una carta oficial a la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Doreen Bogdan-Martin.

En este sentido, Bahreini ha enfatizado que el despliegue y la utilización no autorizados de terminales satelitales Starlink, un servicio de Internet satelital perteneciente a la empresa estadounidense SpaceX, en el territorio iraní están debidamente documentados.

La carta enfatiza que estos terminales están siendo utilizados por grupos terroristas organizados para “coordinar sabotajes”, “entrenar a sus miembros” y desestabilizar las manifestaciones pacíficas, convirtiendo así una plataforma de comunicación en una herramienta para el terrorismo.

En otra parte de la carta, al hacer referencia a la postura de Irán sobre estas operaciones no autorizadas, se menciona que, a pesar de las decisiones tomadas por el “Comité de Regulación de Radiocomunicaciones” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en las reuniones de los años 94, 95, 96 y 97, las emisiones ilegales continúan sin control.

En este contexto, se recuerda que el Comité de Regulación de Radiocomunicaciones ha solicitado a la administración responsable de Starlink que, “de manera inmediata”, proceda a desactivar las terminales que operan ilegalmente en el territorio iraní.

Bahreini también hace referencia a la resolución 22 (REV.WRC-23) y subraya que Irán tiene el “derecho y el deber soberano” de tomar todas las medidas necesarias para detener las emisiones ilegales que amenazan la seguridad y la integridad nacional. En la carta se aclara que las acciones emprendidas han sido “necesarias y dirigidas” en respuesta al uso evidente de esta tecnología para coordinar actividades terroristas.

Al final de la carta, el embajador hace referencia a la “conexión clara entre los servicios no autorizados y las actividades terroristas” y a la falta de cumplimiento constante de las decisiones del Comité de Regulación de Radiocomunicaciones. En este sentido, ha instado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y al Comité de Regulación de Radiocomunicaciones a tomar medidas “inmediatas y tangibles”.

mrt/rba