Dura venganza de Irán en 6ª fase de operación Verdadera Promesa IV

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha informado de la sexta oleada de su operación de represalia contra Israel y las bases militares de Estados Unidos en la zona.

Mediante un comunicado emitido la madrugada de este domingo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha confirmado que la sexta fase de la operación Verdadera Promesa IV se llevó a cabo con extensos ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados palestinos por Israel y las bases militares estadounidenses en la región.

Al respecto, ha precisado que 27 bases estadounidenses en la región, junto con la base de Tel Nof, ubicada en el centro de los territorios ocupados; el cuartel general del ejército israelí en HaKirya, en el corazón de Tel Aviv, y el gran complejo industrial de defensa de Tel Aviv, fueron algunos de los objetivos atacados.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán que se silencien las alarmas en los territorios ocupados ni en las bases estadounidenses, e implementarán una nueva y dura venganza con sucesivas y lamentables bofetadas”, ha enfatizado el CGRI.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron el sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital.

El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha sido martirizado en el mencionado ataque de los criminales Estados Unidos y el régimen sionista mientras se encontraba en su oficina de trabajo.

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha prometido una venganza por parte de la nación iraní contra los asesinos del Líder.

En un comunicado sobre la quinta oleada de la operación Verdadera Promesa IV, la fuerza élite militar iraní afirmó que todos los objetivos militares israelíes y estadounidenses en la región han sido alcanzados “por los poderosos golpes de misiles iraníes”.

