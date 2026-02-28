En la 5ª oleada de operación: Irán apunta a naves y bases de EEUU

En la quinta oleada de la operación “Verdadera Promesa 4”, el Cuerpo de Guardianes de Irán ha apuntado a dos barcos y una base naval de EE.UU. en el océano Índico.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha anunciado en un comunicado que en la quinta oleada de la operación “Verdadera Promesa 4” en el océano Índico, la embarcación MSP, con misión de transporte de municiones para buques estadounidenses, fue alcanzada por cuatro drones en el fondeadero de Jebel Ali y, tras sufrir daños y explosiones sucesivas, ha quedado completamente fuera de servicio.

Además, ha agregado que la base naval estadounidense en la región de Abdullah Mubarak, en Kuwait, fue alcanzada por 4 misiles balísticos y 12 drones, precisando que toda su infraestructura principal fue destruida y un gran número de fuerzas estadounidenses han muerto o resultado heridas.

Asimismo, un buque de apoyo logístico de combate clase MST, con misión de buque cisterna de abastecimiento de combustible para embarcaciones estadounidenses en la región del océano Índico, fue alcanzado por misiles iraníes Qadr 380, ha explicado el CGRI.

Los combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de Guardianes, en continuidad con los combatientes del ámbito aéreo, mantendrán abiertas las puertas del infierno sobre las unidades enemigas, ha concluido.

Continúa la operación de represalia

Además, ha informado que la base aérea Príncipe Sultán, una base aérea militar estadounidense en Arabia Saudí, fue atacada con precisión por misiles y drones de la República Islámica de Irán.

Las imágenes difundidas muestran un dron iraní, atacando directamente la instalación militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Baréin.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha afirmado que todos los objetivos militares israelíes y estadounidenses en la región han sido alcanzados “por los poderosos golpes de misiles iraníes”.

“Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado definitivamente”, ha declarado el CGRI. Todos los activos estadounidenses en la región se consideran objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Irán, ha aclarado.

Estos ataques se producen en respuesta a las agresiones de Estados Unidos y el régimen israelí lanzadas contra Teherán, capital, y varias ciudades de Irán en paralelo a la celebración de tres rondas de negociaciones indirectas entre Irán y EE.UU.: una en Mascate (Omán) y dos en Ginebra (Suiza).

En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad este sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

