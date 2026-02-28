La ONU condena ataques de EEUU e Israel a Irán en plena negociación

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Expreso mi profundo pesar por el hecho de que se haya desperdiciado la oportunidad para la diplomacia tras las rondas de conversaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán”, ha lamentado en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este sentido, ha indicado que condena la “escalada militar” de hoy en Asia Occidental y “el uso de la fuerza por Estados Unidos e Israel contra Irán”.

El titular de la ONU ha dejado claro que esta escalada representa una grave amenaza a la paz internacional, indicando que la acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una cadena de acontecimientos incontrolables.

“Insto a todas las partes a que regresen inmediatamente a la mesa de negociaciones, especialmente en lo que respecta al programa nuclear iraní”, ha agregado.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron este sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó varias ciudades iraníes y Teherán, la capital. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones para esta semana.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad este sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

