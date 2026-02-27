Irán avisa que de ninguna manera cederá en enriquecimiento de uranio

Un alto funcionario iraní aseguró que el enriquecimiento de uranio “no se detendrá bajo ninguna circunstancia”, señalando el uso pacífico de la energía nuclear.

“En la propuesta presentada por Irán a Estados Unidos se han respetado todas las líneas rojas y las estrategias del Sistema Islámico en el ámbito nuclear, y el tema del enriquecimiento de uranio no se detendrá bajo ninguna circunstancia”, destacó el jueves el jefe del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, refiriéndose a los diálogos indirectos entre Teherán y Washington.

Al enfatizar la continuación de las “actividades pacíficas del país”, afirmó que “no se ha tomado ninguna decisión para detener el enriquecimiento de uranio” en las aludidas conversaciones.

Además, calificó la industria nuclear de una industria de la “vida” y explicó que sus aplicaciones en los ámbitos de la agricultura, el agua, la energía, la generación eléctrica y la medicina son “fundamentales”, y los logros de esta industria son de “gran importancia para el desarrollo del país”.

En cuanto a las sanciones impuestas por Washington contra Irán, Azizi puntualizó que Irán ha presentado una propuesta a Estados Unidos para levantarlas y aseguró que, “si la contraparte aborda la negociación con un enfoque racional y basado en los intereses del pueblo iraní”, la propuesta podría allanar el camino a un “acuerdo integral”.

“Si se utiliza la negociación como pretexto para acciones destructivas o nuevas presiones, la República Islámica de Irán continuará su camino con plena vigilancia y determinación”, enfatizó.

La tercera ronda de los diálogos nucleares indirectos entre Irán y EE. UU. concluyó el jueves en Ginebra (Suiza) y, como se sabe, se centran exclusivamente en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones unilaterales impuestas al país persa.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, describió la última ronda como una de las más serias y detalladas hasta la fecha, diciendo que las dos partes se acercaron a un acuerdo en ciertos temas.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

