Ataques israelíes en Gaza dejan seis palestinos muertos - Noticiero 13:30

Seis palestinos murieron en ataques israelíes en Gaza pese a la tregua de octubre; Cuba afirma que infiltración terrorista en lancha fue planificada.

1- Concluyó la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra sobre el programa nuclear del país persa. El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, afirmó que esta ronda de conversaciones fue una de las mejores, más serias hasta la fecha, y que Teherán y Washington se acercaron “a un acuerdo”.

2- Seis palestinos mueren en ataques israelíes a puestos de policía en Gaza, mientras facciones palestinas acusan al llamado Consejo de Paz de complicidad por su silencio ante los crímenes israelíes.

3- Cuba anuncia que la infiltración de una lancha rápida cargada de personas armadas bien equipadas en las costas cubanas, no fue una travesía improvisada sino algo planificado. Además, las autoridades cubanas informaron que han proporcionado a Estados Unidos información sobre personas que, en los últimos años, han organizado actos violentos y terroristas contra la isla.

frr/tqi