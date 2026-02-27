Colonos israelíes agreden a 2 activistas extranjeros en Cisjordania

Dos activistas extranjeros han resultado heridos de gravedad en un ataque de colonos israelíes al sur de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada.

“Los equipos de Nablus atienden a dos activistas solidarios extranjeros heridos, quienes fueron brutalmente golpeados por colonos en la ciudad de Qusra”, ha informado este viernes la Media Luna Roja Palestina.

La organización ha detallado que dos activistas extranjeros, a quienes transportaron al hospital para recibir tratamiento, son una mujer de 71 años y un hombre de 51.

Según fuentes locales, un grupo de colonos atacó a activistas extranjeros que estaban presentes en la zona de Ras al-Ain de Qusra en solidaridad con los palestinos.

En este sentido, la oenegé por los derechos humanos ‘Looking the Occupation in the Eye’ ha denunciado en las redes sociales que sus activistas fueron golpeados en la cabeza con palos y heridos de gravedad por un número indeterminado de colonos israelíes.

Vídeos difundidos en redes sociales por la organización muestran a las víctimas inconscientes sangrando en el suelo después del ataque.

Breaking | A female international activist was seriously injured after being brutally assaulted by Israeli settler militias in the town of Qusra, south of Nablus. pic.twitter.com/fCgXWACwHc — Quds News Network (@QudsNen) February 27, 2026

El incidente se produce en medio de crecientes ataques de las fuerzas israelíes y colonos en Cisjordania, incluida la ocupada Al-Quds (Jerusalén). Las ofensivas han incluido asesinatos, arrestos, daños a la propiedad, demoliciones de viviendas, desplazamiento y expansión de asentamientos.

La violencia israelí ha asesinado al menos a 1117 palestinos, herido a unos 11 500 y provocado el arresto de casi 22 000 más.

Los palestinos advierten que estas acciones se producen en línea de intentos para allanar el camino para la anexión israelí de Cisjordania, poniendo fin de manera efectiva a la posibilidad de establecer un Estado palestino como se describe en las resoluciones de las Naciones Unidas.

La comunidad internacional y la ONU consideran que Cisjordania, incluido este de Al-Quds, es un territorio palestino ocupado y recuerdan que los asentamientos israelíes allí son ilegales, según el derecho internacional.

