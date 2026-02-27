Flota iraní cumple misión; Armada garantiza defensa de fronteras marítimas

La 103.ª flotilla de la Armada iraní ha regresado a las aguas territoriales del país en la ciudad portuaria de Konarak (sureste) tras cumplir una misión de 100 días.

La 103.ª flotilla de la Armada iraní estaba compuesta por el buque ‘Makran’ y el destructor ‘Shahid Naqdi’, así como por el portahelicópteros ‘Shahid Mahdavi’ del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

La flotilla inició su misión a principios de diciembre con el objetivo de participar en el ejercicio “Voluntad por la Paz” en Sudáfrica y ha atracado en Konarak este viernes tras recorrer aproximadamente 13 000 millas náuticas.

¡El Ejército de #Iran, más preparado que nunca frente a amenazas de EEUU!



El Grupo de Combate Naval 103 de la República Islámica ingresó a aguas territoriales, recibido por el comandante de la Marina, demostrando una vigilancia y capacidad estratégicas sin precedentes.

Al respecto, el comandante de la flotilla, el almirante Emad Nejad Moridi, ha declarado que nueve países han asistido al evento en Sudáfrica y que, a pesar de los esfuerzos por impedir la participación de Irán, el grupo mantuvo una “presencia eficaz y sólida”, mediante una activa diplomacia naval.

Al afirmar que el objetivo principal era izar la bandera de Irán en aguas internacionales y transmitir al mundo el mensaje de paz de la República Islámica, Moridi ha declarado que el personal de la Armada “no escatimará esfuerzos en la defensa de los intereses y fronteras marítimas del país y protegerá la seguridad nacional hasta el último aliento de vida”.

De igual manera, durante la ceremonia de bienvenida a la flotilla, el comandante de la Armada del Ejército de Irán, el contralmirante Shahram Irani, ha subrayado que su participación en el ejercicio en Sudáfrica transmitía “un mensaje importante al mundo”.

“El comportamiento de otros países en el mar demostró la autoridad de la 103.ª flotilla de la Armada iraní, y este hecho ha llamado la atención incluso en análisis extranjeros”, ha puntualizado.

El ejercicio naval conjunto de BRICS Plus, “Voluntad por la Paz 2026”, se llevó a cabo el mes pasado frente a la costa de Sudáfrica. El ejercicio incluyó fuerzas navales de Irán, China, Rusia, Sudáfrica, Etiopía, Indonesia, Brasil, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las autoridades sudafricanas describieron el ejercicio como parte del marco de BRICS Plus, destinado a fortalecer la seguridad marítima y garantizar el libre flujo del comercio internacional.

