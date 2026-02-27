Irán: Acción imprudente de EEUU provocará un “incendio generalizado”

Un militar persa menospreció las amenazas del presidente Trump y advirtió que una guerra de EE.UU. contra Irán tendría graves consecuencias para Asia Occidental.

“Las declaraciones y amenazas repetidas de (el presidente estadounidense) Donald Trump no son más que fanfarronería y fantasías”, destacó el jueves el portavoz principal de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

El vocero castrense, en una advertencia al Gobierno estadounidense para que no cometa “acciones imprudentes” contra Irán, puesto que, alertó, podrían “encender un incendio generalizado en la región de Asia Occidental” y provocar una respuesta de las FF.AA. de Irán, “que nunca antes han experimentado en su historia”.

También, calificó la presencia militar estadounidense en Asia Occidental como una forma de “guerra psicológica, chantaje y acoso”, destacando la preparación de las fuerzas iraníes para contrarrestar las amenazas.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, confiando en sus capacidades defensivas y ofensivas y en el apoyo del pueblo valiente, unido y resiliente del país, están monitoreando todos los movimientos del Ejército estadounidense y del régimen sionista en la región con gran atención y plena preparación”, apostilló.

El mando castrense iraní afirmó que, si los funcionarios estadounidenses fueran “sabios y racionales” y entendieran plenamente las “verdaderas capacidades militares” de Irán, evitarían hablar de lanzar una guerra contra Irán.

También, avisó que cualquier acción provocadora por parte de las fuerzas estadounidenses o grupos terroristas afiliados a Washington desencadenaría una “respuesta decisiva y golpes aplastantes de la República Islámica de Irán”.

Tras recalcar que Irán ha mostrado que no busca guerra, aseguró que si ocurre un conflicto, los soldados estadounidenses y su equipo “serán destruidos” y todos los recursos e intereses de Washington en la región serán objetivos de las fuerzas iraníes.

Las declaraciones se produjeron en medio de una creciente tensión regional entre Teherán y Washington en los últimos meses. En las últimas semanas, Trump ha ordenado despliegues militares adicionales en la región, incluyendo un portaaviones adicional, miles de tropas, aviones de guerra y destructores con misiles guiados, según funcionarios estadounidenses.

Teherán ha reiterado que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

msr/ncl/msm