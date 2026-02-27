Araqchi subraya “nuevos avances” en vía diplomática entre Irán y EEUU

El canciller iraní ha subrayado “nuevos avances” en la 3.ª ronda de diálogos entre Irán y EE.UU. que resultaron en un “entendimiento mutuo” entre las dos partes.

“Se han logrado nuevos avances en nuestra colaboración diplomática con Estados Unidos”, ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, mediante una publicación emitida este viernes en su cuenta de X.

Tras afirmar que la 3.ª ronda de conversaciones “fue la más intensa hasta la fecha”, ha aseverado que dichas negociaciones concluyeron con el “entendimiento mutuo” de que las partes iraníes seguirán “profundizando en asuntos esenciales para cualquier acuerdo, incluyendo el fin de las sanciones y las medidas relacionadas con la energía nuclear”.

También, ha señalado que en los próximos días “equipos técnicos” se reunirán en Viena, Austria, para la continuación de las negociaciones. “Su misión es tan crucial como la nuestra”.

Al agradecer a Omán por sus “persistentes buenos oficios”, ha agradecido a Suiza por acoger otra ronda de conversaciones entre Teherán y Washington.

El jueves, una delegación iraní, encabezada por Araqchi, se reunió de manera indirecta con el enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump, y yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, en Ginebra.

El canciller de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, cuyo país actúa como mediador y anfitrión de los diálogos, en una publicación en su cuenta de X, ha destacado que Irán y EE.UU. han concluido la jornada tras “avances significativos en la negociación (...) reanudaremos pronto, tras consultas en las respectivas capitales. Las discusiones a nivel técnico se llevarán a cabo la próxima semana en Viena”.

Teherán y Washington sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, Araqchi confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

