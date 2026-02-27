Analista: EEUU busca “cambio de gobierno” en Cuba mediante presiones

La asfixia económica y los actos terroristas están en la agenda de Estados Unidos para desestabilizar los países como a Cuba, afirmó un politólogo.

El analista internacional, Oscar Rotundo, durante una entrevista concedida el jueves a HispanTV, comentó la acción de una “lancha infractora” procedente de EE.UU. que abrió fuego contra fuerzas cubanas.

“No es la primera vez y no va a ser la última” acción terrorista de EE.UU. que busca desde hace 60 años de cualquier forma “un cambio de gobierno” en Cuba, destacó el entrevistado.

Rotundo advirtió que el presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta renovar la doctrina Monroe en los países independientes de América Latina.

Tras la neutralización de la lancha de EE.UU., el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó el derecho de la isla a la legítima defensa ante “cualquier agresión terrorista”.

El 29 de enero de 2026, el presidente de EE.UU. declaró una emergencia nacional y estableció un proceso para imponer aranceles a bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Fuente: HispanTV Noticias

msr/ncl/msm