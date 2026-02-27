Pakistán declara oficialmente una “guerra abierta” contra Talibán

El ministro de Defensa de Pakistán ha afirmado que Islamabad ha agotado su paciencia frente a los talibanes y ha anunciado una “guerra abierta” .

“Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros”, ha declarado Khawaja Asif en un mensaje emitido hoy viernes en su cuenta en X, destacando los esfuerzos que hizo Islamabad durante el último año “para mantener la situación normal”.

Las denuncias de Asif se produjeron después de que los talibanes afirmaran que, en una operación fronteriza, sus fuerzas mataron a varios militares paquistaníes y capturaron a otros.

Por su parte, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos contra zonas en Kabul (la capital) y Kandahar, mientras el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, calificó estas acciones como una “respuesta adecuada” a la “agresión abierta” de los talibanes.

Según informes, un gran depósito de municiones en la provincia de Nangarhar fue destruido, y los ataques contra otros objetivos continúan. Asimismo, durante estas operaciones fueron atacadas instalaciones militares talibanes en Kabul, Kandahar y Paktia.

El martes surgió un nuevo enfrentamiento armado entre Pakistán y Afganistán en la frontera común. Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado. Las dos partes de acusan mutuamente sobre quién inició el fuego.

