Tailandia arresta a un israelí tras el trafico de drogas

La policía de Tailandia arrestó a un traficante de drogas israelí de gran escala que operaba bajo la fachada de un restaurante.

Un israelí de 42 años, identificado como Shai Alfasi, fue arrestado el viernes en Tailandia por vender drogas a través de redes sociales. Operaba bajo la fachada del restaurante ‘Lola’, desde donde llevaba a cabo ventas de drogas a gran escala.

La policía tailandesa confiscó diversas cantidades de drogas, cuyo valor estimado supera los 5 millones de séqueles israelíes (unos $1,6).

Foreigner Arrested on Koh Phangan With Drugs Worth 50 Million Baht



Police have arrested a 42-year-old foreign national on Koh Phangan in connection with an alleged drug trafficking operation targeting tourists, with seized narcotics valued at more than 50 million baht.… pic.twitter.com/ghTGv0tKys — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 14, 2026

“La inspección del lugar de operación del israelí también reveló grandes cantidades de drogas, incluyendo cocaína, ketamina, heroína, hongos alucinógenos, pastillas de éxtasis y otros tipos de drogas sintéticas”, declaró un oficial superior de la policía tailandesa.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes contactaron al sospechoso para comprar dos gramos de ketamina por 6000 baht (moneda tailandesa) y coordinaron la comunicación a través de WhatsApp en hebreo.

La policía indicó que tanto la sustancia como el dinero fueron escondidos en un calcetín negro en un punto específico del lugar. Cuando el sospechoso llegó y retiró el pago, los agentes procedieron a arrestarlo

hjb/hnb