Dinamarca a Trump: groenlandeses no quieren ser un pueblo americano

La primera ministra danesa ha advertido que un eventual ataque por parte de Estados Unidos a Groenlandia supondría la ruptura definitiva de la OTAN.

“Si un país de la [Organización del Tratado del Atlántico Norte] OTAN ataca a otro país de la OTAN, se acaba la OTAN. Fin del juego”, ha subrayado este sábado Mette Frederiksen, en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En cuanto a la posibilidad de que Washington adoptara medidas de fuerza sobre el territorio autónomo, que forma parte del Reino de Dinamarca, ha destacado que el deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, “sigue siendo el mismo”.

Ha puesto de relieve que tanto el Reino de Dinamarca como la Unión Europea (UE) y “algunos amigos estadounidenses” mantienen su rechazo frontal a cualquier intento de alterar el estatus del territorio.

Frederiksen ha insistido en que la soberanía no es objeto de negociación ni puede reducirse a una cuestión económica. “No puedes poner precio a Groenlandia como no se le puede poner precio a una parte de España”, ha resaltado.

Ha recordado que el respeto a la soberanía de los Estados y al principio de libre determinación constituye uno de los pilares del orden democrático internacional. “Quieren ser un pueblo groenlandés, no americanos”, ha recalcado.

Tras la llegada al poder en 2025, el magnate republicano en reiteradas ocasiones ha insistido en que “la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta” para la seguridad nacional estadounidense.

Trump afirmó sin pruebas que Groenlandia está “llena de barcos chinos y rusos” y que Dinamarca es incapaz de defender el territorio, afirmaciones que los funcionarios daneses han desestimado como “inexactas y engañosas”.

¿Por qué Trump está interesado en Groenlandia?

Anteriormente, Trump había lanzado originalmente la idea de adquirir Groenlandia durante su primer mandato presidencial, describiéndola como algo similar a un “gran negocio inmobiliario”.

La posición del territorio entre Europa y América del Norte lo convierte en un sitio clave para la instalación del sistema de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos.

Groenlandia también posee vastos recursos naturales sin explotar, incluidos petróleo, gas y minerales de tierras raras esenciales para la tecnología moderna y las industrias militares, que, según los analistas, han alimentado el interés de Estados Unidos en ejercer control sobre el territorio.

