Analista: Equiparar apoyo a Gaza con terrorismo es irracional

Según un analista, la decisión británica de anular la etiqueta terrorista a Palestine Action evidencia lo irracional de criminalizar la solidaridad con Palestina.

El hecho de que el Reino Unido, en este caso, decida excluir a un grupo como Palestine Action (Acción Palestina) de la definición de organización terrorista es, sin duda, una muestra evidente de que no se pueden utilizar ni invocar leyes antiterroristas contra quienes ayudan, apoyan y se solidarizan con pueblos que están siendo sometidos al genocidio. Es decir, la abismal irracionalidad de invocar leyes terroristas y equiparar a grupos solidarios con Al-Qaeda, por ejemplo, fue la razón principal para hacer esta declaración, destacó este viernes el analista internacional Pablo Jofré Leal en una entrevista concedida a HispanTV.

El experto señaló la influencia muy poderosa de Estados Unidos e Israel sobre las legislaciones y decisiones internas de otros países, denunciando que la mención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como miembro de un supuesto Consejo de la Paz no solo refleja una profunda irracionalidad, sino también, a su juicio, un desprecio absoluto por los principios básicos del derecho internacional y los derechos humanos.

En este sentido, ha destacado que el reciente fallo del Alto Tribunal del Reino Unido introduce “algo de racionalidad” frente a lo que ha calificado como decisiones “absolutamente irracionales” al criminalizar a grupos propalestinos, explicando que el tribunal determinó que las actividades de Acción Palestina no alcanzan el umbral para ser consideradas terroristas. Asimismo, señaló que esa definición desproporcionada permitió la detención de más de 2000 personas que apoyaban a Palestina.

El especialista agregó que esta disparidad, al contrastar la persecución de colectivos propalestinos con la impunidad de Netanyahu, demuestra la necesidad de que las sociedades defiendan al pueblo palestino a pesar de las políticas gubernamentales. “Debe estar con las víctimas y no con los victimarios”, concluyó, refiriéndose al rumbo que debería seguir la justicia internacional.

El Tribunal Superior británico ha declarado ilegal la decisión de 2025 del Ministerio del Interior, que calificaba a Palestine Action como una organización terrorista. El fallo histórico, emitido este viernes en Londres, ha respaldado a quienes sostenían que la prohibición constituía una violación excesiva de las libertades civiles y un abuso de las leyes antiterroristas.

Fuente: Noticias HispanTV

