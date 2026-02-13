Yemen: Irán es un obstáculo para el dominio de Israel en la región

El líder de Ansarolá ha calificado los esfuerzos sionistas y estadounidenses contra Irán como un intento de eliminar un obstáculo para sus proyectos en la región.

El líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, afirmó este viernes que “el enemigo israelí, con la cooperación de Estados Unidos, busca dominar a nuestros pueblos, y por ello se centra en Irán como su principal obstáculo”.

Durante su discurso con motivo del inicio del mes de Ramadán, elogió la postura “firme y fuerte” de la República Islámica y la resistencia del pueblo iraní frente al proyecto sionista y estadounidense contra la región. “Hacer frente a tal agresión es un deber que nadie con un mínimo de humanidad puede ignorar”, subrayó.

Importancia de conocer las amenazas existentes

Además, el líder de Ansarolá ha advertido sobre las amenazas constantes contra los pueblos de Palestina, Líbano y Siria, la ocupación persistente en Cisjordania y la Franja de Gaza, y la presión sobre las fuerzas de resistencia en la región, enfatizando la necesidad de estar conscientes de los peligros presentes.

En su discurso, puso de manifiesto que “muchos quieren ignorar los riesgos que enfrenta nuestra nación, pero esa ignorancia es inútil. Evadir responsabilidades y desconocer la realidad no solo es ineficaz, sino también peligroso, y fortalece a los enemigos”.

Al señalar que los acontecimientos actuales reflejan un peligro central, Al-Houthi advirtió sobre los intentos de imponer condiciones que legitimen la agresión y la ocupación sobre los pueblos islámicos.

Mientras tanto, el líder yemení ha denunciado los crímenes del régimen israelí en Palestina, Líbano y Siria, que incluyen matanzas, el bloqueo de Gaza, los intentos de anexión de Cisjordania y la violación de acuerdos previos, como el de Oslo.

Al-Houthi también ha alertado sobre las agresiones a la Mezquita Al-Aqsa y los intentos de borrar la identidad islámica en Palestina.

De igual modo, ha señalado que Israel presiona a Líbano para desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), mientras arma a los colonos, y ha denunciado la continuidad de los ataques en Siria.

También ha criticado las posturas que ignoran las acciones del enemigo sionista y culpan a los combatientes en Gaza y Líbano, calificándolas de vergonzosas.

Documentos de Epstein revelan escándalos de élites y corrupción global

En otra parte de sus declaraciones, subrayó que los documentos relacionados con Jeffrey Epstein exponen parte del trasfondo del sionismo y revelan crímenes graves contra menores.

Al respecto, destacó que los documentos muestran cómo ciertos círculos influyen en la formación de líderes y figuras políticas, y desvelan rituales y comportamientos donde se cometieron delitos graves, incluidos abusos a niños.

Al concluir, Al-Houthi enfatizó que el caso debe ser tratado con seriedad, pues involucra escándalos de la élite política, y advirtió que estos documentos evidencian esfuerzos de los enemigos por expandir la corrupción en la sociedad, instando a la opinión pública a prestar atención a los hechos revelados.

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas de archivos vinculados a su extensa investigación sobre Epstein, revelando la participación de poderosas figuras políticas y empresariales, entre ellas el presidente estadounidense Donald Trump, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

Los archivos publicados forman parte de un estimado total de seis millones de documentos que posee el Departamento de Justicia. Estos documentos proporcionan evidencia adicional de que Epstein mantenía vínculos con la inteligencia israelí.

ayk/hnb