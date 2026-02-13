Miles de venezolanos piden la liberación de Maduro en Caracas

Miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas en una manifestación en rechazo a las acciones militares de EE.UU. y a la intervención extranjera en su país.

Los asistentes pidieron la liberación del presidente Nicolás Maduro y defendieron la soberanía de Venezuela.

Miles de venezolanos, en su mayoría estudiantes, se manifestaron en las calles de Caracas para conmemorar el Día Nacional de la Juventud.

Los manifestantes condenaron los ataques de EE.UU., el pasado 3 de enero, en los que secuestraron al presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En la marcha, exigieron la liberación inmediata de los detenidos.

La marcha, que reunió a más de 20 mil personas, expresó el firme rechazo de los venezolanos a cualquier intervención extranjera. Además, los manifestantes acusaron al gobierno de Washington de intentar apoderarse de los recursos naturales de su país.

En la masiva congregación, también se mostró un fuerte rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra Cuba, que afectan gravemente el desarrollo de la isla.

kmd/hnb