Irán critica las posturas inapropiadas de la Unión Europea

Durante una llamada telefónica este viernes con su homólogo chipriota, Konstantinos Kambous, el canciller iraní, Seyed Abas Araqchi, cuestionó la reciente y polémica decisión del Consejo de Ministros de etiquetar a parte de las Fuerzas Armadas iraníes y criticó las injerencias en los asuntos internos de Irán.
Araqchi advirtió que las posturas erróneas de la Unión Europea (UE) sobre los acontecimientos regionales —incluido el genocidio en Gaza y los crímenes del régimen sionista contra países de la región— contravienen el principio del Estado de derecho y las normas del derecho internacional, y reiteró la necesidad de una revisión seria de sus políticas no constructivas. Además, informó a su homólogo sobre los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.
Por su parte, el canciller chipriota dio la bienvenida al inicio de una nueva ronda de negociaciones nucleares y subrayó la importancia de mantener el diálogo y reducir las tensiones, manifestando la disposición de Chipre a brindar apoyo en este proceso.
La UE, al formular acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán y estigmatizar al glorioso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, designó a esta fuerza élite como organización terrorista.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán tachó de ilegal la medida y afirmó que el término “terrorismo” debería aplicarse a las fuerzas militares de la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debido a sus “misiones ilegales” y los crímenes cometidos contra “millones de civiles inocentes” en África, Irak y Afganistán.
