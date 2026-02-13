Irán critica las posturas inapropiadas de la Unión Europea

Al criticar los enfoques erróneos de la Unión Europea hacia Irán, el canciller iraní ha pedido una revisión seria de las políticas que calificó de no constructivas.

Durante una llamada telefónica este viernes con su homólogo chipriota, Konstantinos Kambous, el canciller iraní, Seyed Abas Araqchi, cuestionó la reciente y polémica decisión del Consejo de Ministros de etiquetar a parte de las Fuerzas Armadas iraníes y criticó las injerencias en los asuntos internos de Irán.

Araqchi advirtió que las posturas erróneas de la Unión Europea (UE) sobre los acontecimientos regionales —incluido el genocidio en Gaza y los crímenes del régimen sionista contra países de la región— contravienen el principio del Estado de derecho y las normas del derecho internacional, y reiteró la necesidad de una revisión seria de sus políticas no constructivas. Además, informó a su homólogo sobre los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, el canciller chipriota dio la bienvenida al inicio de una nueva ronda de negociaciones nucleares y subrayó la importancia de mantener el diálogo y reducir las tensiones, manifestando la disposición de Chipre a brindar apoyo en este proceso.

La UE, al formular acusaciones infundadas contra la República Islámica de Irán y estigmatizar al glorioso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, designó a esta fuerza élite como organización terrorista.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán tachó de ilegal la medida y afirmó que el término “terrorismo” debería aplicarse a las fuerzas militares de la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debido a sus “misiones ilegales” y los crímenes cometidos contra “millones de civiles inocentes” en África, Irak y Afganistán.

ayk/hnb