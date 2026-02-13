Israel planea aplicar pena de muerte a presos palestinos

La intención de Israel de implementar oficialmente la pena de muerte contra los presos palestinos, es otra muestra del carácter inhumano de esta entidad criminal.

Israel busca continuar su vida por medio de ocupación, destrucción y asesinato en todas sus formas. Según reportes de medios israelíes, el Servicio Penitenciario de Israel ha iniciado preparativos concretos para implementar la pena de muerte contra presos palestinos, tras la aprobación de un proyecto de ley en la Knéset que permitiría esta medida. Detalles filtrados indican que el sistema penitenciario está construyendo una instalación especial para ejecuciones, descrito en algunos medios como la “Green Mile”, y redactando protocolos operativos detallados para su implementación.

De acuerdo con lo publicado, si la ley avanza y entra en vigor, las ejecuciones se realizarían por ahorcamiento y podrían realizarse dentro de los 90 días tras una sentencia definitiva. Así mismo la administración penitenciaria asegura de que está estudiando experiencias internacionales para adaptar procedimientos locales.

Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han expresado alarma y rechazo ante el avance de estas medidas. Además, expertos y organizaciones de derechos humanos han alertado que la aplicación de la pena capital en este contexto podría contravenir normas de derecho internacional y agravar tensiones en una región ya profundamente polarizada.

Mientras la ley avanza en el parlamento sionista, el servicio penitenciario ya ha comenzado a preparar el terreno para aplicar la pena de muerte a presos palestinos, con nuevos protocolos, entrenamiento de personal y un espacio destinado a ejecuciones. Una medida criminal que abre un fuerte debate político y jurídico, y que necesita una urgente intervención internacional para detenerla.

Huda Hegazi, Gaza.

kmd/hnb