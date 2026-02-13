Albanese: No renuncio; concentren esfuerzos en “genocidio” en Gaza

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que no dimitirá pese a presiones y pide a Occidente abordar el “genocidio” en Gaza en vez de perseguirla.

“Los Estados que violan el derecho internacional y no condenan el genocidio no están en posición de darme lecciones”, ha declarado Francesca Albanese, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, al responder a las críticas vertidas en su contra tras sus recientes declaraciones en Doha.

La experta independiente de la ONU instó a que el debate se enfoque en el contenido de los informes que ha presentado sobre presuntas violaciones cometidas por Israel en Gaza y Cisjordania, y no en su figura.

Según explicó, ha sido objeto de una campaña de descrédito por denunciar lo que califica como una guerra genocida israelí contra la población palestina. “Esta campaña contra mí no es nada en comparación con el genocidio al que están sometidos los palestinos”, sostuvo, al tiempo que rechazó las acusaciones de haber excedido su mandato dentro del sistema de Naciones Unidas. A su juicio, la intensidad de los ataques en su contra refleja el impacto de su labor en materia de derechos humanos.

Albanese subrayó además que no percibe salario por su cargo y que ha enfrentado presiones y represalias personales, pero aseguró que encuentra fortaleza en el sufrimiento del pueblo palestino, especialmente de las madres en Gaza. Asimismo, señaló que su objetivo es inspirar a otros a posicionarse del lado de la justicia.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot pidió el jueves la dimisión de Albanese tras sus declaraciones del sábado en un seminario organizado por Al Jazeera en Doha sobre el genocidio y contra el régimen israelí. El ministro francés calificó esas afirmaciones de “vergonzosas y dignas de reproche” y las condenó.

Albanese respondió que las declaraciones de Barrot confirman su postura sobre el supuesto “trato preferencial” del que goza el régimen israelí, y sostuvo que habría sido más apropiado que el jefe de la Diplomacia francesa condenara los crímenes atribuidos a Israel en lugar de reprobar sus palabras.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X, exigió la dimisión de Albanese por haber criticado duramente a Israel. “Albanese ya se había permitido numerosos excesos en el pasado. Condeno sus recientes declaraciones sobre Israel. No puede continuar en su cargo”, afirmó Wadephul.

En la misma jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó el derecho de Albanese a “expresarse dentro del mandato que le ha sido conferido”, argumentando que los relatores de la ONU son “fundamentales” dentro de la arquitectura global de derechos humanos.

Durante un discurso en vídeo en el 17.º Foro Al Jazeera, celebrado del 7 al 9 de febrero en Catar, Francesca Albanese, tachó a Israel de un “enemigo común” que ha permitido un “genocidio” en Gaza, donde al menos más de 72 000 palestinos han perdido su vida por ataques israelíes desde octubre de 2023.

zbg/hnb