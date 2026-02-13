ONU: sanciones de EEUU contra Cuba violan derecho internacional

La ONU denuncia que las sanciones de Estados Unidos contra Cuba violan el derecho internacional y agravan la crisis humanitaria en la Isla.

Mientras crece la solidaridad con la mayor de las Antillas con países latinoamericanos y Rusia prometiendo más ayuda humanitaria.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su profunda preocupación por las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales considera ilegales bajo la Carta de Naciones Unidas. Según la portavoz Marta Hurtado, las medidas perjudican especialmente a los sectores más vulnerables de la población cubana.

La crisis en Cuba se ve agravada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, sumado a factores internos como la baja productividad de su economía. La situación de escasez de alimentos, medicamentos y el colapso del sistema de energía, afecta la vida cotidiana de millones de cubanos.

Ante este panorama, Rusia aseguró que ayudará materialmente a la nación antillana pese a lo que llamó “fortísima presión” por parte de Estados Unidos, que ha impuesto un embargo energético a la isla.

La solidaridad global no se limita a Rusia. Una coalición internacional integrada por movimientos sociales, organizaciones sindicales y humanitarias de América Latina, anunció el impulso de una misión marítima bajo el nombre “Nuestra América”.

kmd/hnb