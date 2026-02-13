Cientos de indonesios marchan en apoyo a Palestina

Cientos de indonesios marchan para apoyar a Palestina frente a las políticas de su país, que contempla su participación en la Junta de Paz para Gaza.

“Gaza no está en venta”. Con pancartas que llevaban este mensaje, las calles de la capital de Indonesia, Yakarta se teñían de los colores de la bandera palestina. En particular, frente a la embajada de Estados Unidos, donde cientos de activistas se reunieron para mostrar su apoyo al pueblo palestino.

La protesta fue provocada por el anuncio del gobierno indonesio, que afirmó que podría enviar hasta 8 mil soldados para una futura misión de paz en Gaza. Sin embargo, para los presentes en la marcha, esta acción no es vista como una ayuda para los gazatíes, sino como un intento de encubrir el genocidio israelí.

Según los manifestantes, el presidente de Indonesia debería tomar decisiones más firmes contra el régimen sionista. Además, algunos temen que el ejército del país sea utilizado con fines políticos de Occidente.

El país del sudeste asiático, con la mayor población musulmana del mundo, ha asegurado que defenderá los intereses de Palestina en la Junta de Paz, el plan de Donald Trump para la Franja, cuya primera reunión se celebrará el 19 de febrero en Washington. Sin embargo, la iniciativa enfrenta dudas sobre su viabilidad, ya que países como Italia, Francia, España, Suecia, y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con diversas organizaciones palestinas de resistencia, han expresado su reticencia o se han mostrado reacios a unirse.

