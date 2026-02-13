Jefe de OEAI: Irán avanza en su camino de progreso pese a hostilidades

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha afirmado que la estrategia de los enemigos consiste en presionar desde fuera y dividir desde dentro.

El jefe de la OEAI, Mohamad Eslami, ha subrayado durante una ceremonia universitaria celebrada este viernes en la ciudad de Mashad (noreste de Irán) que los enemigos, desde el principio, han intentado socavar a Irán mediante una política de “presión desde el exterior y fractura desde el interior”.

Asimismo, ha resaltado que esta estrategia persiste, pero los avances nucleares de la República Islámica siguen basados en las capacidades internas, y que Irán ha logrado resistir con progresos significativos frente a esas presiones.

Eslami ha enfatizado que la Revolución Islámica se fundamenta en la dignidad, la independencia y la no sumisión ante ningún poder excepto Dios, y que estos principios han permitido que Irán, a pesar de las constantes presiones y hostilidades, siga avanzando en su camino de progreso.

También ha destacado que, apoyado en la ciencia y en las capacidades internas, el país ha logrado avances significativos en diversos ámbitos, especialmente en los sectores nuclear, militar y espacial.

Además, el jefe de la OEAI ha subrayado que Irán no tiene intenciones de desarrollar armas nucleares y ha recordado que, aunque las negociaciones nucleares se han extendido por 25 años, la otra parte no ha cumplido con sus compromisos ni ha logrado generar confianza.

Eslami ha señalado la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear y el aumento de las sanciones como medidas de presión contra el país.

Sin embargo, ha asegurado, las sanciones no han conseguido frenar a Irán y que los avances nucleares se han logrado mediante investigación y desarrollo internos, así como el esfuerzo de jóvenes especialistas, sin depender de importaciones tecnológicas extranjeras.

Finalmente, ha invitado a los estudiantes a visitar los logros de la industria nuclear en la organización para conocer de primera mano las realidades y los avances conseguidos por el país.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a Irán debido a su programa nuclear. Por su parte, Teherán defiende este derecho como miembro responsable del Tratado de No Proliferación (TNP), asegurando que su programa nuclear está enfocado exclusivamente en fines pacíficos, con énfasis en aplicaciones médicas, científicas e industriales.

