Rosatom: Central nuclear iraní de Bushehr opera a full pese a agresión

El jefe de la agencia nuclear rusa enfatizó que la central nuclear de Bushehr, en Irán, continúa operando a plena capacidad y en un entorno tranquilo, sin ataques.

Alexey Likhachev, el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, confirmó el jueves a periodistas que “la Unidad 1 de la central nuclear de Bushehr continúa operando a plena capacidad”.

Aseguró que la situación en la primera unidad de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán “es, en general, tranquila”. “No se ha observado ningún ataque contra las instalaciones cercanas a la central nuclear de Bushehr”, agregó .

Likhachev afirmó que Rosatom planea reanudar la construcción de las nuevas unidades en la central nuclear de Bushehr tan pronto como se establezca la paz y destacó la preparación de la agencia rusa para enviar de nuevo a su personal a Irán de forma rápida y completa si no existe riesgo de un nuevo conflicto militar.

Indicó que la construcción de la Unidad 2 de la central nuclear de Bushehr en Irán, en el marco de un acuerdo ruso-iraní, se está reanudando gradualmente, y unos 2200 trabajadores de la construcción iraníes ya han regresado a sus puestos.

“El trabajo principal se centra en el refuerzo y hormigonado de la Unidad 2, que está en construcción. El número de trabajadores iraníes sigue aumentando”. declaró y manifestó que Rosatom planea comenzar el envío de equipos para el reactor de la Unidad 2 de la central nuclear de Bushehr a Irán en 2027.

Desde el comienzo de la agresión ilegal y no provocada, hace más de un mes, tanto Israel como Estados Unidos han bombardeado varias instalaciones del programa nuclear pacífico de Irán, entre ellas Bushehr, Natanz, Jondab y Ardakan.

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