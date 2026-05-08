Amnistía Internacional exige el fin inmediato del envío de armas a Israel

Amnistía Internacional pidió detener de inmediato la transferencia de armas a Israel ante el riesgo de graves violaciones del derecho internacional humanitario.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha publicado un vídeo de 4 minutos en su cuenta de Facebook en la que insta a los Estados a detener “de inmediato” las transferencias de armas a la entidad sionista, advirtiendo del grave riesgo de que dichas armas puedan utilizarse en graves violaciones del derecho internacional humanitario.

Sahar Mandour, investigadora de AI, recordó este viernes que un mes después de que la denominada operación israelí ‘Oscuridad Eterna’ desatara la mayor oleada coordinada de ataques en todo el Líbano, la justicia sigue estando fuera del alcance de las víctimaS.

“El 8 de abril, el ejército israelí lanzó la Operación Oscuridad Eterna, llevando a cabo su mayor oleada coordinada de ataques, atacando 100 lugares en todo el Líbano en tan solo 10 minutos, lo que provocó cientos de muertos y heridos”, ha denunciado la experta y ha agregado que la población civil libanesa sigue sufriendo graves consecuencias, entre los que se encuentran niños, trabajadores de la salud y periodista.

Las protestas masivas y las movilizaciones en toda la Unión Europea han ayudado a que las cosas empiecen a cambiar poco a poco, pero la UE y sus Estados miembros deberían tomar medidas de inmediato:



⚪ Detener las transferencias de armas a Israel

⚪ Suspender el Acuerdo de… pic.twitter.com/vasvIKC29F — Human Rights Watch (@hrw_espanol) May 7, 2026

Casi 300 personas murieron y más de 1150 resultaron heridas en los bombardeos israelíes del 8 de abril, en una operación de la que Israel se jactó por masiva y rápida: lanzó más de 100 bombas en 10 minutos.

El masivo ataque conviertió esa jornada en uno de los días más mortíferos desde el 2 de marzo, cuando Israel intensificó su agresión contra Líbano, desde entonces, casi 2759 personas han sido asesinadas y 8512 han resultado heridas en el país árabe.

Pese al alto el fuego anunciado el 17 de abril y prorrogado hasta el 17 de mayo, el ejército israelí continúa con los ataques diarios en todo el Líbano, incluyendo la demolición generalizada de viviendas en decenas de aldeas.

Israel ha bombardeado cerca de 500 zonas del Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego entre las dos partes, admitió el martes la radio del ejército israelí.

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