Fábulas y fracasos: Por qué la guerra de narrativas del enemigo, al igual que sus bombas, no disuadirá a Irán

Ha transcurrido casi un mes desde el alto el fuego en la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, solicitado por la parte estadounidense tras fracasar en el cumplimiento de todos sus objetivos militares.

Por el equipo de análisis estratégico de Press TV

En el campo de batalla, la maquinaria bélica del enemigo ha quedado en gran medida en silencio, no por moderación, sino por necesidad. La agresión militar a gran escala, lanzada en coordinación con el régimen sionista y fuerzas proxy regionales el 28 de febrero, resultó ser un desastre estratégico.

La estructura de defensa aérea de Irán permanece intacta; sus capacidades ofensivas han sido demostradas más allá de toda duda, y el asesinato del Líder de la Revolución Islámica no ha hecho más que galvanizar aún más a la nación iraní frente al enemigo arrogante.

Sin embargo, aunque el frente militar ha sido perdido, el enemigo no ha permanecido en silencio. Por el contrario, la maquinaria de guerra psicológica ha entrado en plena actividad en las últimas semanas.

Más rápida, más barata y más ágil que su contraparte militar, esta maquinaria ahora opera con gran movilidad, inundando plataformas mediáticas, canales diplomáticos y redes sociales con desinformación, narrativas falsas y crisis fabricadas.

El objetivo es simple: lograr en la mesa de negociaciones y en la opinión pública lo que el enemigo no pudo conseguir con misiles, drones y aviones de combate.

Pero al igual que la estrategia en el campo de batalla colapsó, la ofensiva psicológica también está condenada al fracaso.

Irán, situándose desde una posición de fuerza, ha dejado claro que no habrá concesiones sobre sus demandas clave en ninguna futura negociación. Y Estados Unidos, exhausto, sobreextendido y diplomáticamente aislado, está negociando desde una posición de profunda debilidad.

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El silencio del campo de batalla y el estruendo de la propaganda

Durante el enfrentamiento militar activo, el propio campo de batalla sirvió como la refutación más eficaz de las mentiras del enemigo. Cada avance fallido, cada dron interceptado, cada misil derribado y cada retirada de las fuerzas estadounidenses o israelíes proporcionó una prueba tangible, visual e inmediata de la indiscutible e innegable superioridad iraní en el terreno.

Incluso con restricciones para la difusión de ciertas imágenes por razones operativas, existía suficiente material visual para confirmar la precisión de los ataques de represalia iraníes y la magnitud del fracaso enemigo, según lo confirmado por una investigación de CNN a principios de esta semana.

Pero en la actual fase de alto el fuego —por frágil que sea— esa fuente inmediata de pruebas tangibles ha disminuido. El campo de batalla se ha calmado y el astuto enemigo ha explotado este vacío con agresividad.

Sin derrotas en tiempo real que difundir, el aparato de guerra psicológica ha llenado ese vacío con afirmaciones fabricadas, “inteligencia” filtrada de forma selectiva y una incesante serie de escenarios hipotéticos diseñados para presentar a la República Islámica como agotada, aislada o dispuesta a negociar desde una posición de debilidad.

Nada de esto es cierto. E Irán reconoce que descuidar el impacto de esta campaña psicológica conlleva consecuencias potencialmente más destructivas que la propia guerra militar. Los costos materiales y espirituales de ignorar la guerra narrativa pueden superar los del combate abierto.

Guerra impulsada por retroalimentación: la estrategia de escucha del enemigo

Una característica definitoria de las operaciones psicológicas del enemigo es la recolección continua de retroalimentación. Este aparato propagandístico no opera a ciegas, sino que monitorea meticulosamente las reacciones dentro del espectro político de Irán y ajusta sus mensajes para fomentar divisiones.

Consideremos la reciente oleada de detalles fabricados sobre supuestos acuerdos entre Irán y Estados Unidos en torno a la cuestión nuclear. Estas afirmaciones son demostrablemente falsas. No se ha producido ninguna negociación de este tipo, ni está prevista. Sin embargo, el enemigo está difundiendo conscientemente estas falsedades con un propósito claro: medir las reacciones.

¿Cómo responde el público iraní? ¿Qué comentan las autoridades? ¿Cómo analizan los expertos?

Esto es una negociación mediática sin diplomacia: un proceso fantasma diseñado para generar datos, no resultados. El enemigo no está intentando alcanzar un acuerdo, sino mapear las líneas rojas iraníes, identificar puntos de presión social y fomentar la discordia interna.

Esto es guerra psicológica típica disfrazada de diplomacia de Estado.

Diplomacia en silencio: la paciencia estratégica de Irán

Mientras el enemigo despliega de forma agresiva la guerra psicológica para avanzar sus objetivos operativos y diplomáticos, el aparato diplomático de Irán ha adoptado el enfoque opuesto: presencia mediática mínima, silencio deliberado y acciones lejos de la mirada de observadores extranjeros y domésticos. Esto no es una debilidad, sino paciencia estratégica.

Irán no está negociando en público porque no necesita exhibicionismo. La fortaleza de su posición militar, la demostrada capacidad de supervivencia de su estructura de liderazgo y la cohesión de su sociedad hablan más fuerte que cualquier rueda de prensa.

El enemigo, por el contrario, está actuando para su propia audiencia interna, intentando fabricar una apariencia de victoria a partir de los restos de una derrota militar.

Pero que no haya confusión: el silencio de Irán en tácticas no implica ambigüedad en principios. Las condiciones para poner fin a la guerra de manera permanente han sido claramente definidas y expuestas, y son fundamentalmente no negociables.

Las cinco condiciones innegociables para poner fin a la guerra

La primera es el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica y la vena yugular de Irán. Durante décadas, Irán actuó de buena fe, permitiendo el libre tránsito de todos los buques —comerciales, militares y de otro tipo— a través de sus aguas territoriales. Esta actitud de buena voluntad continuó incluso después de la guerra de 12 días impuesta a la nación iraní en junio del año pasado.

Pero esta vez, el enemigo cruzó todas las líneas rojas. Se impuso una guerra a gran escala contra el país. El Líder de la Revolución Islámica y altos mandos militares fueron asesinados. El objetivo no era otro que la destrucción y la partición de Irán.

En estas circunstancias, Irán no solo tiene el derecho, sino el deber existencial de ejercer un control efectivo sobre sus aguas territoriales. El estrecho de Ormuz no es una moneda de cambio. No está en venta, ni en arriendo, ni es objeto de negociación. Es un derecho soberano de Irán y una necesidad permanente para la seguridad de cada ciudadano iraní, ahora y para las generaciones futuras.

En segundo lugar, están los daños de guerra y las reparaciones. La identidad del agresor no está en discusión. Estados Unidos y el régimen sionista lanzaron una guerra brutal e injustificada contra una nación que aún negociaba de buena fe. El ataque tuvo lugar en vísperas de la siguiente ronda de conversaciones.

La destrucción material, la pérdida de miles de vidas inocentes, las lesiones a miles más y el martirio de altos mandos exigen una compensación total.

No insistir en reparaciones no solo sería una traición a las víctimas, sino que establecería un precedente catastrófico, enviando la señal a todas las potencias agresoras del mundo de que pueden atacar a naciones soberanas sin consecuencias financieras ni legales.

En tercer lugar, la expulsión de las fuerzas de ocupación estadounidenses de la región.

Durante más de cuarenta años, Estados Unidos ha mantenido bases militares en la región con el propósito explícito de contener, debilitar y, en última instancia, destruir la República Islámica.

Irán ha sobrevivido a dos guerras a gran escala en el último año impuestas a través de esa misma presencia. Si bien las fuerzas armadas pueden incluso valorar tener esas bases dentro de su alcance cuando llegue el momento de responder —como se demostró durante la reciente guerra—, el mensaje estratégico debe ser inequívoco: un Irán victorioso no permitirá que fuerzas enemigas derrotadas permanezcan cerca de sus fronteras. Esta es una lección no solo para Estados Unidos, sino para todos los países de la región: proteger la soberanía y nunca albergar a terroristas disfrazados de soldados.

En cuarto lugar, el fin de la guerra impuesta debe incluir a los aliados de Irán en el Frente de Resistencia.

Líbano, Irak, Palestina y Yemen: estos países y movimientos apoyaron a Irán en los momentos de prueba. Ofrecieron miles de mártires, especialmente en Líbano.

La fuerza de Irán se multiplica gracias a estos grupos de resistencia, y su resistencia se ve reforzada por el apoyo inquebrantable y firme de Irán. Los principios racionales, estratégicos, éticos y religiosos dictan que el Frente de la Resistencia no puede ser abandonado ni tratado como un teatro separado una vez que concluya la guerra directa de Irán.

La agresión del enemigo debe terminar para todos. Esa es la exigencia clave.

El quinto punto se refiere al levantamiento de las sanciones opresivas y a la anulación de las resoluciones injustas del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual, naturalmente, se producirá tras el cumplimiento de las cuatro primeras condiciones, en particular el establecimiento de la soberanía efectiva de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Sin esas cuatro condiciones, sin embargo, la posibilidad de que se levanten las sanciones es prácticamente nula.

La distracción nuclear: prueba de la debilidad del enemigo

La reciente reintroducción por parte del enemigo de la cuestión nuclear es en sí misma una admisión de fracaso.

Si Estados Unidos hubiera destruido realmente la infraestructura nuclear de Irán, como afirmó repetidamente durante y después de la guerra de 12 días, no habría nada de qué discutir.

El hecho de que Washington esté ahora planteando exigencias nucleares en la mesa de negociaciones es una prueba irrefutable de que sus afirmaciones en tiempos de guerra eran falsas.

La cuestión nuclear está siendo reactivada por solo tres razones: primero, para fabricar una narrativa de victoria a partir de una guerra fallida; segundo, para presentarse como la parte vencedora ante su audiencia interna; y tercero, para intentar justificar lo injustificable: el asesinato brutal de miles de iraníes inocentes y la destrucción masiva de infraestructuras civiles.

Ninguna de estas razones constituye un objetivo diplomático legítimo. Son accesorios de la guerra psicológica. Y fracasarán, igual que fracasó la campaña militar.

La fuerza se enfrenta a la debilidad

Estados Unidos está visiblemente agotado. Su tesorería está vacía. Sus alianzas se están fracturando. Su opinión pública interna se ha vuelto en contra de otra guerra ilegal en Asia Occidental. Su ejército ha sido humillado por un país cuya capacidad había subestimado durante décadas.

La República Islámica de Irán, en contraste, emergió de la última guerra impuesta con un nuevo liderazgo, con su doctrina militar reivindicada, su sociedad unificada y su profundidad estratégica ampliada. La guerra psicológica del enemigo ha fracasado por la misma razón que fracasó la guerra militar: porque está en conflicto con la realidad.

Como ya se ha dejado claro, Irán no hará concesiones sobre sus demandas clave. El estrecho de Ormuz no es negociable. Las reparaciones no son opcionales. La expulsión de las fuerzas estadounidenses no es un favor que se solicite. El Frente de la Resistencia no será abandonado.

El enemigo puede mantener sus máquinas de propaganda funcionando a toda velocidad. Pero el ruido no cambia los hechos. Y los hechos son estos: Irán se encuentra en una posición de fuerza, mientras que Estados Unidos está en un completo desorden. La guerra está efectivamente terminada, y Irán es el vencedor indiscutible.