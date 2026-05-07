Petro: Netanyahu logró liberar a Hernández para destruir a Colombia y México

El presidente colombiano cuestionó al premier israelí por lograr la liberación del narco expresidente de Honduras con el objetivo de destruir a su país.

“¿Que razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir el gobierno de Colombia y México?”, se preguntó el miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al comentar en la red social X los audios en que el exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, conversa con el actual gobernante de Honduras, Nasry Asfura.

En los audios revelados por el portal de noticias Diario Red y Canal Red, se escucha al ex mandatario hondureño, indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer por petición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner en marcha una estrategia para desacreditar a los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, de México, en los que se advierte que “la idea es crear unos expedientes contra Colombia y México” a través de un medio de comunicación digital con sede en Washington.

“¿Acaso no demuestra que quienes luchamos en vanguardia contra el narco y somos agredidos por él [Netanyahu], somos México y Colombia?”, reflexionó Petro al repostear en su cuenta en X un trino de la cadena radial Caracol que califica el contenido de los audios como el “hondurasgate”.

Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022, fue extraditado y encarcelado luego en una prisión federal de máxima seguridad en el estado de Virginia, Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, e indultado y liberado por el presidente de EE.UU. en diciembre de 2025.

Hernández, según informes, estuvo implicado en el supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales del año pasado que llevaron a la victoria de Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Una serie de informes, conocida como Hondurasgate, reveló una trama de injerencista de Estados Unidos e Israel para reinstaurar a Hernández como presidente de Honduras. Según el complot, Asfura gobernará el país hasta 2030 y luego asumirá el cargo Hernández.

arz/tmv