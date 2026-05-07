Irán consolida influencia mientras Trump cancela ‘Proyecto Libertad’

En otra retirada humillante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la “pausa” en el llamado “Proyecto Libertad” para forzar la apertura del estrecho de Ormuz, tras enfrentar la disuasión asimétrica iraní.

Por el personal del sitio web de Press TV

La autoridad de Irán sigue creciendo tanto militar como diplomáticamente, mientras altos funcionarios declararon que el estrecho de Ormuz avanza firmemente hacia la estabilidad, advirtiendo que cualquier acto renovado de agresión por parte de Estados Unidos o Israel acarreará un costo decisivo y humillante.

El presidente iraní Masud Pezeshkian dijo a su homólogo francés Emmanuel Macron que Irán está listo para una diplomacia genuina, pero no comprometerá los derechos inalienables de la nación.

Al mismo tiempo, altos comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán subrayaron que las respuestas de Teherán ante cualquier ataque futuro excederán los cálculos del enemigo.

En Pekín, durante la visita del canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, China respaldó la evaluación de Irán de que la guerra de Estados Unidos y el régimen de Israel ha remodelado fundamentalmente el equilibrio regional.

Con nueva inteligencia que confirma daños extensos en bases militares estadounidenses y el reconocimiento internacional del creciente peso de Irán, Teherán dejó claro que el entorno estratégico ha cambiado y que ninguna solución en el estrecho de Ormuz será posible sin aceptar los términos de Irán.

Principales desarrollos en el día 68 de la guerra, vigésimo noveno día del alto el fuego: