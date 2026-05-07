Irán consolida influencia mientras Trump cancela ‘Proyecto Libertad’

Por el personal del sitio web de Press TV
La autoridad de Irán sigue creciendo tanto militar como diplomáticamente, mientras altos funcionarios declararon que el estrecho de Ormuz avanza firmemente hacia la estabilidad, advirtiendo que cualquier acto renovado de agresión por parte de Estados Unidos o Israel acarreará un costo decisivo y humillante.
El presidente iraní Masud Pezeshkian dijo a su homólogo francés Emmanuel Macron que Irán está listo para una diplomacia genuina, pero no comprometerá los derechos inalienables de la nación.
Al mismo tiempo, altos comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán subrayaron que las respuestas de Teherán ante cualquier ataque futuro excederán los cálculos del enemigo.
En Pekín, durante la visita del canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, China respaldó la evaluación de Irán de que la guerra de Estados Unidos y el régimen de Israel ha remodelado fundamentalmente el equilibrio regional.
Con nueva inteligencia que confirma daños extensos en bases militares estadounidenses y el reconocimiento internacional del creciente peso de Irán, Teherán dejó claro que el entorno estratégico ha cambiado y que ninguna solución en el estrecho de Ormuz será posible sin aceptar los términos de Irán.
Principales desarrollos en el día 68 de la guerra, vigésimo noveno día del alto el fuego:
- El presidente de EE.UU., en una publicación en redes sociales, anunció la “pausa” en el llamado ‘Proyecto Libertad’, destinado a forzar la apertura del estrecho de Ormuz, tras apenas 48 horas, marcando otra humillante retirada para el ejército estadounidense.
- El presidente Pezeshkian dijo a su homólogo francés que la República Islámica está dispuesta a seguir canales diplomáticos con seriedad para poner fin a la guerra impuesta, pero insistió en proteger los derechos del pueblo iraní.
- Mohamad Akbarzade, subjefe de asuntos políticos de la Marina del CGRI, advirtió a los adversarios sobre la escala impredecible, la astucia y el modo de respuesta de Irán ante cualquier agresión.
- El CGRI anunció que el tránsito por el estrecho de Ormuz se volverá gradualmente seguro y estable a medida que mejore la situación de seguridad en el Golfo Pérsico “con las amenazas del agresor neutralizadas”.
- El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, advirtió que las Fuerzas Armadas de Irán siguen fuertes y totalmente preparadas para infligir una “derrota humillante” a los adversarios si Estados Unidos utiliza posibles negociaciones con Teherán como cobertura para más agresiones.
- Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, dijo que el país se convertirá en una potencia global y un actor internacional clave cuando finalmente gane su lucha contra la guerra de agresión de EE.UU. e Israel.
- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, mantuvo una “reunión constructiva” con su homólogo chino Wang Yi en Pekín, señalando que China comparte la visión de Teherán de que la guerra de EE.UU. e Israel ha cambiado fundamentalmente la posición de Irán en la región y a nivel internacional.
- Wang Yi calificó la guerra de agresión de EE.UU. e Israel contra la República Islámica como “ilegítima” y pidió un alto el fuego completo.
- Araqchi y su homólogo saudí Faisal bin Farhan Al Saud, en una llamada telefónica, subrayaron la necesidad de cooperación regional para prevenir la escalada de tensiones.
- El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, dijo que Teherán aún está revisando la última propuesta de Washington para un posible acuerdo para poner fin a la tercera guerra impuesta, sin que se haya entregado respuesta oficial hasta ahora.
- La misión permanente de Irán ante la ONU reiteró que la única solución viable en el estratégico estrecho de Ormuz es el cese permanente de hostilidades contra la República Islámica.
- Imágenes satelitales revelaron que los ataques aéreos de represalia de Irán dañaron o destruyeron al menos 228 estructuras o equipos en bases militares estadounidenses en Asia Occidental, informó The Washington Post.
- El Banco Mundial predijo que el tránsito por el estrecho de Ormuz no volverá a los niveles previos a la agresión de EE. UU. e Israel hasta finales de 2026, y además anticipó un aumento del 16 % en el precio promedio de los productos globales este año.
- El presidente de la Media Luna Roja de Irán, Pirhosein Kolivand, dijo que Teherán envió 35 documentos que prueban crímenes de guerra cometidos por EE.UU. e Israel durante la reciente agresión a organismos internacionales.
- Naser Seray, secretario del Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán, afirmó que los ataques de EE.UU. e Israel a hospitales, civiles y niños durante los 40 días de guerra constituyen una “grave violación” de los Convenios de Ginebra y equivalen a “crímenes de guerra”.
- Ali Nikzad, vicepresidente del Parlamento iraní, advirtió que EE.UU. fracasará miserablemente en sus objetivos contra Teherán, afirmando que Washington provoca conflictos globales para avanzar sus intereses.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán pidió a Emiratos Árabes Unidos que suspenda su alineamiento y cooperación con las partes hostiles a Irán, reservándose Teherán todos los derechos de responder en consecuencia.
- El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo a periodistas en la Casa Blanca que la llamada operación ‘Furia Épica’ ha terminado, ya que el presidente notificó al Congreso.
- La senadora estadounidense pro-israelí Lindsey Graham instó a la Administración Trump e Israel a suministrar armas directamente a los alborotadores en Irán para provocar una guerra civil y derrocar la República Islámica.
- Israel llevó a cabo nuevos ataques con drones y aéreos en el sur y este del Líbano, dejando al menos siete muertos y seis heridos, incluidos paramédicos, pese al alto el fuego vigente.
- El primer ministro libanés Salam Nawaf dijo que representantes del gobierno de Beirut están negociando con Israel, pero que la nación árabe no busca la normalización con el régimen ocupante.
- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheij Muhamad bin Zayed al-Nahyan, tras un ataque al puerto de Fuyaira, informaron medios israelíes y emiratíes.