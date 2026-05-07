Irán rechaza cualquier implicación en ataque a un buque surcoreano

Irán ha rechazado enérgicamente cualquier implicación en la explosión registrada a principios de esta semana en un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz.

“La embajada de la República Islámica rechaza firmemente y niega categóricamente cualquier acusación sobre la participación de las Fuerzas Armadas de Irán en el incidente que causó daños a un buque coreano en el estrecho de Ormuz”, ha declarado la legación iraní en Seúl en un comunicado emitido este jueves.

Se trata del buque HMM Namu, operado por la naviera surcoreana HMM.

Tanto la embajada iraní, como la naviera HMM descartaron la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien alegó que la embarcación navegaba cuando fue atacada el lunes supuestamente por Irán en el estrecho de Ormuz.

Barco estaba fondeado

La naviera HMM refutó la versión de Trump de que el buque navegaba por su cuenta y sin escolta. Un representante de la empresa dijo el miércoles al diario The Korea Times que el barco estaba fondeado cerca de los Emiratos Árabes Unidos y no intentó salir del estrecho en los últimos dos meses.

Trump utilizó el incidente como un pretexto para instar a Seúl a sumarse a la operación militar estadounidense, actualmente suspendida, para reabrir por fuerza el estrecho de Ormuz —controlado y cerrado por Irán en respuesta a las agresiones estadounidense-israelí iniciadas desde finales de febrero— y forzar el paso de buques comerciales por la vía marítima.

El estrecho de Ormuz es una parte integral de la geografía defensiva de Irán

La embajada de Irán en Seúl ha enfatizado en su nota que, Teherán “ha recalcado repetidamente que el estrecho de Ormuz constituye una parte integral de su geografía defensiva”, por lo que “el paso seguro por el estrecho exige el pleno cumplimiento de la normativa aplicable”.

En este sentido, el comunicado ha advertido que, en el contexto actual de tensiones, “cualquier desprecio por los requisitos declarados y las realidades operativas [...] puede provocar incidentes no deseados”.

Ha alertado además que las partes que ignoren advertencias de Irán asumirán las repercusiones de posibles incidentes. “La responsabilidad de tales consecuencias recae sobre las partes que procedan al tránsito o a las actividades en la zona sin tener debidamente en cuenta estas consideraciones”, reza el texto.

Tras el incendio en la embarcación —del que salieron ilesos los 24 tripulantes—, Corea del Sur dijo que “revisaría su postura” sobre su participación en las operaciones estadounidenses de reabrir el estrecho por la fuerza. Sin embargo, el asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac, afirmó el miércoles que la suspensión del programa, denominado “Proyecto Libertad”, hacía innecesaria dicha revisión.

El lunes, Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses intentar romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y forzar el paso de buques comerciales, lo que escaló aún más las tensiones y dio lugar a disparos de advertencia de Irán en la zona de movimiento de buques estadounidenses. Más tarde, el magnate republicano se retractó de su plan para reabrir la vía marítima.

El martes, Irán lanzó oficialmente un nuevo mecanismo para regular el tráfico marítimo a través de la vía marítima, según el cual, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho recibirán un correo electrónico de la dirección oficial info@PGSA.ir con las normas y reglamentos de paso.

Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco normativo y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho, uno de los puntos estratégicos más críticos del mundo para el transporte de petróleo.

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