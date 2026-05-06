Irán en la ONU: La única forma de abrir Ormuz es con el fin de guerra

La Misión de Irán ante la ONU rechazó la resolución “defectuosa” de EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz, y afirmó que la única solución viable es el fin de la guerra.

La Misión de la República Islámica de Irán ha denunciado que Estados Unidos está impulsando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) “defectuoso y con motivaciones políticas”, bajo el pretexto de la “libertad de navegación”, para promover su agenda y legitimar acciones ilegales, sin buscar resolver la crisis.

“La única solución duradera para la crisis en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo naval y la reanudación del tránsito normal”, ha publicado la cuenta oficial de la misión iraní en X

Ha afirmado que Irán pide a los países miembros actuar con lógica, equidad y principios, y no bajo presión; rechazar este proyecto de resolución y abstenerse de apoyarlo o participar en su presentación.

The only viable solution in the Strait of Hormuz is clear: a permanent end to the war, the lifting of the maritime blockade, and the restoration of normal passage.



Instead, the U.S. is pushing a flawed, politically motivated UN Security Council draft resolution under the pretext… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) May 6, 2026

Washington y sus aliados del Golfo Pérsico han propuesto una resolución ante la ONU que amenaza a Irán con sanciones u otras medidas si no deja de imponer “peajes ilegales” y permite la “libertad de navegación” en la estratégica vía marítima.

El proyecto de resolución del Consejo de Seguridad también exige que Irán participe y facilite de inmediato los esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer un corredor humanitario en el estrecho, destinado a la entrega de ayuda vital, fertilizantes y otros bienes.

Este es el último esfuerzo de la Administración Trump después de que una resolución destinada a abrir el estrecho fuera vetada por China y Rusia horas antes de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego a principios de abril.

Las fuerzas armadas iraníes han impuesto un estricto control al estrecho de Ormuz, bloqueando todos los buques vinculados con Estados Unidos e Israel tras el inicio de su guerra de agresión contra la República Islámica el 28 de febrero.

El martes, Irán lanzó oficialmente un nuevo mecanismo para regular el tráfico marítimo a través de la vía marítima, según el cual, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho recibirán un correo electrónico de la dirección oficial info@PGSA.ir con las normas y reglamentos de paso.

Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco normativo y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más críticos del mundo para el transporte de petróleo.

Esto se produce en medio de informes que indican que Irán y Estados Unidos se acercan a un acuerdo que permitiría un fin permanente de la agresión y un alivio de las restricciones iraníes al tránsito por Ormuz.

Por otro lado, la agencia de noticias Tasnim, citando a una fuente informada, señaló que Teherán aún no ha respondido formalmente a la propuesta, debido a que algunas de sus disposiciones son consideradas inaceptables.

Entretanto, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, ha advertido que Washington podría intentar utilizar las negociaciones como una herramienta de engaño.

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