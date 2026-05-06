“Victoria en la guerra convertirá a Irán en un actor global influyente”

El presidente del Parlamento de Irán en un mensaje al pueblo iraní ha afirmado que la victoria en la guerra convertiría al país en un actor global influyente.

Mohammad Baqer Qalibaf, ha declarado este miércoles en un nuevo mensaje de audio dirigido al pueblo iraní que el país se enfrenta a una nueva fase de confrontación en la que el enemigo intenta debilitar a Irán mediante presiones económicas, campañas mediáticas y esfuerzos por socavar la unidad nacional.

En su mensaje, el jefe del Poder Legislativo ha señalado que la estrategia más reciente implica una forma de “bloqueo naval” destinada a intensificar la presión económica y moldear la percepción pública con el fin de empujar a Irán hacia la sumisión. “El enemigo intenta desmantelar la cohesión interna mediante presión económica y guerra psicológica”, ha advertido.

En este sentido, al indicar que si bien no puede descartarse la posibilidad de una acción militar —en particular, ataques terroristas—, Qalibaf ha destacado que el objetivo principal de la estrategia actual es debilitar a Irán desde dentro.

Al referirse a las recientes actividades de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico, Qalibaf ha sostenido que Washington se apoya en gran medida en la presión económica, pero actúa sobre la base de información defectuosa. “Estos errores de cálculo acabarán generando dificultades para todas las partes, incluido el pueblo estadounidense, que enfrentará un aumento del costo de vida”, ha anotado.

El presidente del Parlamento de Irán ha remarcado que la sociedad iraní ha demostrado históricamente resiliencia frente a la presión. Según Qalibaf, incluso expertos fuera de Irán reconocen que los iraníes están dispuestos a soportar dificultades económicas con el fin de preservar su independencia, su dignidad nacional y sus creencias.

El alto legislador iraní al describir el momento actual como uno de los períodos más críticos de la historia contemporánea de Irán, ha agregado que la población es consciente de lo que está en juego y está preparada para soportar dificultades. “La nación iraní ha demostrado que puede sacrificar su vida, pero no se rendirá”, ha apostillado.

Al abordar los desafíos económicos internos, Qalibaf ha reconocido que algunas presiones se derivan de problemas estructurales de larga data, mientras que otras son consecuencia de las condiciones de guerra. En este contexto, ha instado al gobierno a comunicar sus planes y acciones con mayor transparencia —especialmente en lo relativo a la inflación y el aumento de precios— para tranquilizar a la población.

De igual manera, ha puesto de manifiesto que el país ha entrado en una nueva fase del conflicto que exige una gobernanza más eficaz y planificación estratégica.

Cinco demandas a la sociedad

En una parte clave de su mensaje, Qalibaf ha delineado cinco solicitudes específicas dirigidas a distintos sectores de la sociedad, presentándolas como esenciales para afrontar la fase actual.

Su primera solicitud ha sido un “ahorro” a escala nacional, que ha descrito como “el misil más eficaz que el pueblo puede lanzar contra el enemigo”. Ha instado a los ciudadanos a adoptar y promover un consumo más disciplinado.

En segundo lugar, ha abogado por la reactivación de iniciativas de solidaridad de base similares a las observadas durante la pandemia de COVID-19, en particular campañas centradas en la ayuda mutua y el apoyo social.

En tercer lugar, ha instado a la organización Basich (fuerza voluntaria) a asumir un papel más activo en la articulación entre ciudadanos, organismos gubernamentales y entidades benéficas, afirmando que puede desempeñar funciones que ninguna otra institución puede replicar.

En cuarto lugar, Qalibaf se ha dirigido a expertos y académicos, alentándolos a presentar de manera proactiva propuestas de políticas y soluciones, en lugar de esperar a ser convocados.

Su quinta solicitud ha estado dirigida a los iraníes residentes en el extranjero. Al destacar sus redes económicas, profesionales e internacionales, ha afirmado: “Irán hoy necesita a todos y cada uno de ustedes”, instándolos a desempeñar un papel activo en el apoyo al país. Asimismo, los ha incentivado a instar a las autoridades a utilizar plenamente sus capacidades.

Perspectivas sobre el conflicto

Al concluir su mensaje, Qalibaf ha descrito la confrontación actual como una de las más significativas de la historia contemporánea de Irán. Ha sostenido que una victoria final transformaría al país en un actor más influyente en el sistema internacional, sentando las bases tanto para el progreso material como espiritual, pese a las dificultades implicadas.

Ha finalizado expresando su gratitud al pueblo iraní, señalando que su unidad, a pesar de las diferencias políticas y sociales, sigue siendo la principal fuente de fortaleza del país.

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