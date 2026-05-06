Un senador de EEUU pide armar a alborotadores en Irán

Un senador estadounidense pidió a la administración Trump y a Israel suministrar armas a alborotadores en Irán para provocar una guerra civil en el país.

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News el martes, Lindsey Graham presentó la propuesta como “una solución que respeta la Segunda Enmienda para el pueblo iraní”, sugiriéndola como una alternativa al despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses.

“Si yo fuera el presidente Trump y fuera Israel, armaría al pueblo iraní para que pudiera salir a las calles armado y cambiar el rumbo de la batalla dentro de Irán”, dijo el senador republicano.

El senador de Carolina del Sur afirmó además que los alborotadores respaldados por extranjeros participarían en lo que él denominó una revolución si estuvieran debidamente equipados.

“No necesitamos tropas estadounidenses sobre el terreno”, remarcó. “Tenemos millones de soldados en Irán. Simplemente no tienen armas”.

En respuesta a las sugerencias de Graham, Hannity mencionó los intentos anteriores de proporcionar armamento a los militantes separatistas kurdos, y afirmó que existía preocupación por la posible malversación de una parte importante de esas armas.

“Háganlo de nuevo”, exigió Graham, y agregó: “me encanta la idea de empoderar al pueblo iraní con armas”.

En otra parte de sus declaraciones, Graham afirmó que “proporcionar armas al pueblo iraní se ajusta al concepto de una solución basada en la Segunda Enmienda, lo que dificulta enormemente la vida de la República Islámica”.

También hizo hincapié en la necesidad de dialogar con las diferentes facciones si no se puede confiar en que el pueblo kurdo gestione adecuadamente la distribución de armas.

Graham estableció una distinción entre los bombardeos aéreos de Estados Unidos y la amenaza más inmediata que representan los alborotadores armados.

Agregó que “una cosa es ser bombardeado por Estados Unidos. Otra muy distinta es que tu vecino te dispare”.

En una reciente entrevista telefónica con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump admitió que se hicieron esfuerzos para suministrar armas de fuego durante los disturbios que azotaron Irán, después de que ciertos grupos explotaran las protestas pacíficas por el precio del dólar para sembrar el caos a finales de diciembre y en enero.

Según él, Washington intentó suministrar armas de fuego a través de milicianos kurdos, aunque, al parecer, los envíos no llegaron a sus destinatarios.

A finales de diciembre de 2025 empezaron las protestas por razones económicas en Irán y el gobierno fue firme en la defensa del derecho a la protesta pacífica y el diálogo para abordar los desafíos, pero pronto, las manifestaciones fueron aprovechadas por los alborotadores y elementos terroristas respaldados desde el extranjero.

En los recientes actos terroristas registrados en Irán, alborotadores y terroristas fuertemente armados cometieron graves actos vandálicos en Teherán y otras ciudades, atacando al personal de seguridad y ciudadanos, y prendiendo fuego a propiedades públicas y privadas, incluidas tiendas, autobuses y mezquitas.

En apoyo a los disturbios terroristas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a los alborotadores a “tomar el control” de las instituciones gubernamentales y afirmó que “la ayuda está en camino”, y luego amenazó con operaciones militares contra el país persa.

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