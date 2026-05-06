Informe: Ataques de represalia de Irán alcanzaron más activos militares de EEUU

Los ataques de represalia de Irán alcanzaron muchos más activos militares estadounidenses en la región de lo que se había reconocido, según un informe.

Imágenes satelitales revelan que los ataques aéreos de represalia de Irán infligieron daños significativamente mayores a los activos militares estadounidenses en la región de lo que había reconocido la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra no provocada contra Irán a finales de febrero, los ataques con misiles y drones del país han dañado o destruido al menos 228 estructuras o equipos en instalaciones militares estadounidenses en Asia Occidental, informó el miércoles The Washington Post.

Nueve “fuel bladders” (depósitos flexibles de combustible) en la Base Aérea Ali al-Salem, en Kuwait, resultaron dañados. Medios iraníes publicaron imágenes con anotaciones, y The Post utilizó imágenes de Planet para confirmar el daño.

Entre los objetivos identificados mediante el análisis de imágenes satelitales se encontraban hangares, barracones, depósitos de combustible, aeronaves y sistemas críticos de radar, comunicaciones y defensa aérea.

Citando a funcionarios estadounidenses, el informe señaló que los ataques aéreos iraníes hicieron que algunas bases estadounidenses en la región fueran demasiado peligrosas para las fuerzas estadounidenses en niveles normales, por lo que los comandantes trasladaron a la mayoría del personal de estos sitios.

De izquierda a derecha desde arriba: Base de Apoyo Naval de Bahréin, Base Aérea Isa, Base Aérea Riffa, Aeropuerto Internacional de Erbil, Base Aérea Harir, Base Aérea Ali al-Salem, Campamento Arifjan, Campamento Buehring, Puerto de Shuaiba, Base Aérea Al-Udeid, Base Aérea Príncipe Sultán, Base Aérea Al-Dhafra.

Mientras tanto, Estados Unidos ha presionado a importantes empresas de satélites, como Vantor y Planet, para imponer restricciones sobre las imágenes de la zona de guerra —incluyendo retrasar o retener su difusión—, dificultando, si no imposibilitando, la evaluación independiente del impacto de los contraataques iraníes.

Según el informe, las restricciones se impusieron a menos de dos semanas del inicio de la guerra.

Sin embargo, agencias de noticias iraníes han publicado regularmente imágenes satelitales de alta resolución en redes sociales desde el inicio del conflicto.

Daños en Camp Arifjan, en Kuwait, visibles el 4 de marzo.

Para su investigación, The Post revisó más de 100 de estas imágenes. Verificó 109 de ellas comparándolas con datos de menor resolución del sistema satelital Copernicus de la Unión Europea, así como con imágenes de alta resolución de Planet cuando estuvieron disponibles.

El diario afirmó que no encontró evidencia de que alguna de las imágenes iraníes hubiera sido manipulada.

En total, The Post identificó 217 estructuras y 11 equipos dañados o destruidos en 15 bases militares estadounidenses en toda la región.

Expertos que revisaron los hallazgos indicaron que los daños sugieren que el ejército estadounidense subestimó las capacidades de ataque de Irán.

También señalaron que Estados Unidos no se ha adaptado completamente a la guerra moderna con drones y dejó algunas bases insuficientemente protegidas.

“Los ataques iraníes fueron precisos. No hay cráteres aleatorios que indiquen fallos”, dijo Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) y coronel retirado de la Marina, quien revisó las imágenes iraníes a solicitud de The Post.

A finales de abril, NBC News informó que un avión iraní bombardeó una base estadounidense en Kuwait, la primera vez en años que un caza impacta una base estadounidense.

También se indicó que 100 objetivos habían sido atacados por Irán en 11 bases. Y CNN reportó la semana pasada que los ataques iraníes dañaron 16 instalaciones estadounidenses.

Según el análisis de The Washington Post, los misiles y drones iraníes impactaron un sitio de comunicaciones satelitales en la base aérea Al-Udeid en Catar.

📷💥 Imágenes satelitales del impacto de los drones del Ejército de Irán en la base Al-Udairi pic.twitter.com/0rjFghSN7I — HispanTV (@Nexo_Latino) April 6, 2026

También alcanzaron sistemas de defensa antimisiles Patriot en bases de Baréin y Kuwait. Una antena parabólica en la sede de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en Baréin resultó dañada.

Los ataques también afectaron una planta eléctrica en el Campamento Buehring en Kuwait y depósitos de combustible en varias bases.

Las imágenes difundidas por Irán mostraron daños adicionales, incluyendo radomos en bases de Kuwait y en la sede de la 5ª Flota.

También evidenciaron daños a los sistemas de defensa antimisiles THAAD en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Otros objetivos incluyeron un segundo sitio satelital en Catar, así como un avión E-3 Sentry y un tanque de reabastecimiento en Arabia Saudí.

The Post, sin embargo, destacó que sus hallazgos constituyen solo una evaluación parcial basada en las imágenes satelitales disponibles.

Se indicó que las operaciones de represalia iraníes han obligado a los planificadores militares estadounidenses a reconsiderar su estrategia, incluyendo el repliegue de tropas a ubicaciones más seguras.

The Post citó a dos funcionarios estadounidenses quienes afirmaron que las fuerzas estadounidenses podrían nunca regresar a las bases regionales en gran número, aunque no se ha tomado ninguna decisión final.

hnb