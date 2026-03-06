Irán destruye THAAD y radares de EEUU en Emiratos, Jordania y región; ciega sus ojos

Imágenes satelitales muestran que varios radares militares estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Jordania han sido alcanzados con éxito por misiles y drones iraníes.

Nuevas imágenes de varias instalaciones militares en la Península Arábiga sugieren que Irán se ha centrado en desactivar la infraestructura de radar que constituye la columna vertebral de los sistemas de misiles suministrados por Estados Unidos.

Uno de esos radares, que apoyaba una batería de misiles THAAD estadounidense en la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, parece haber sido alcanzado y destruido en los primeros días de la guerra, según imágenes satelitales capturadas el lunes.

La base se encuentra a más de 800 kilómetros de Irán, lo que pone de relieve el alcance de las operaciones de represalia de Teherán.

NEW satellite images confirm several high-value US assets that were destroyed or damaged by Iranian strikes over the weekend.



Iran destroyed:



• 2 AN/GSC-52B radars (Bahrain)

• 3 radomes (Arifjan base, Kuwait)

• 1 AN/TPY-2 THAAD Radar (UAE)

• 1 AN/TPY-2 THAAD Radar (Jordan)… pic.twitter.com/HF3hNVxTHP — Arya - آریا (@AryJeay) March 4, 2026

Se han detectado daños similares en los Emiratos Árabes Unidos.

El análisis satelital muestra que los edificios que albergaban infraestructura relacionada con el radar fueron alcanzados en dos lugares, cerca de Ruwais y Sader, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Al menos tres estructuras en Ruwais y cuatro en Sader sufrieron daños visibles, incluidos cobertizos para vehículos que normalmente se usan para almacenar sistemas de radar vinculados a las baterías del THAAD.

🚨 Anuncio del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán: La exitosa destrucción de más de 7 radares altamente avanzados ha "cegado el ojo" de Estados Unidos y de la entidad sionista usurpadora en la región. pic.twitter.com/KBp7w6yMmJ — HispanTV (@Nexo_Latino) March 4, 2026

El componente de radar se considera un elemento crítico del sistema de interceptación de misiles de alta gama, ya que permite la detección y el seguimiento de misiles balísticos y drones entrantes. Sin él, la capacidad de las baterías de los interceptores para responder a las amenazas se ve significativamente reducida.

El Cuerpo del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, informó anteriormente que dichos ataques eran parte de su creciente Operación ‘Verdadera Promesa 4’, una campaña lanzada en represalia por la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel.

Precise and high-quality strikes by Iran



New satellite images published by Iran show Iran's attacks on the American base of Arifjan in Kuwait, as a result of which 6 communication radars and several buildings and warehouses were destroyed pic.twitter.com/wgeC6AngXG — Sprinter Press (@SprinterPress) March 6, 2026

“Con la exitosa destrucción de más de siete radares avanzados, los ojos de Estados Unidos y del régimen sionista usurpador en la región han quedado cegados”, indicó el CGRI en un comunicado el miércoles, anunciando la 17ª oleada de la operación.

Irán destruye un segundo sistema antimisiles THAAD de EEUU en la región

Según un comunicado anterior, el CGRI afirmó que logró atacar y neutralizar un segundo sistema antimisiles estadounidense (THAAD) operado por EE.UU. en Asia Occidental.

El CGRI aseveró que el avanzado sistema antimisiles fue alcanzado por “misiles guiados de precisión” lanzado por su Fuerza Aeroespacial, dejándolo completamente fuera de servicio.

El comunicado no especificó la ubicación del ataque. El CGRI declaró que la destrucción de estas baterías defensivas elimina un obstáculo importante para las operaciones de misiles iraníes.

“Con la destrucción de estos dos sistemas, la mano de misiles de la República Islámica de Irán ahora está abierta para atacar con éxito objetivos”, subrayó el comunicado.

Public Relations of IRGC:



The American THAAD radars deployed in the United Arab Emirates and Jordan, as well as the U.S. FPS-132 over-the-horizon radar (Desert Eye) stationed in Qatar, have been destroyed by the missile and drone units of the Islamic Revolutionary Guard Corps. pic.twitter.com/Idj11mar6U — Iran Military Monitor ☫ (@IRIran_Military) March 6, 2026

El sistema THAAD es una de las herramientas defensivas más sofisticadas de Estados Unidos, diseñada para interceptar misiles balísticos de corto, medio y alcance intermedio durante su fase terminal.

Los últimos acontecimientos se producen después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una nueva ronda de agresiones contra Irán el 28 de febrero, ocho meses después de ataques anteriores no provocados contra el país.

Los ataques han provocado el martirio del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de al menos 1332 iraníes, entre ellos mujeres, niños y altos comandantes militares.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por el régimen de Israel, así como contra las bases y activos estadounidenses en los países de la región.

Los funcionarios iraníes insisten en que la guerra fue impuesta al país y dicen que su actual campaña militar es un acto legítimo de autodefensa destinado a neutralizar la infraestructura utilizada para sostener más agresiones.

tmv

