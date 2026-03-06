Irán y la guerra de desgaste

En las primeras horas de confrontación directa entre Irán y la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel, ha quedado confirmado lo que muchos análisis occidentales ignoraban: la estructura del poder iraní no solo se mantiene intacta, sino que ha respondido exactamente según la doctrina que el sistema ha construido durante décadas.

Por Xavier Villar

Las predicciones de colapso inmediato vuelven a chocar con la evidencia sobre el terreno: continuidad institucional, disciplina estratégica y activación de su red regional.

El error recurrente en parte del análisis occidental consiste en medir a Irán por parámetros convencionales. Se evalúa su capacidad aérea, su tecnología o la exposición a bombardeos de precisión y se concluye que la superioridad técnica equivale a vulnerabilidad estratégica. La historia reciente demuestra lo contrario. La República Islámica no compite por simetría. Su estrategia se construyó para absorber golpes iniciales, preservar el núcleo estatal y convertir la superioridad militar ajena en desgaste político prolongado. Esa lógica se ha confirmado: la cadena de mando funciona, no hay fracturas visibles, y la respuesta regional ha sido activada sin improvisación.

La República Islámica continúa su respuesta militar contra Israel de manera calibrada. Los ataques son sostenidos, pero más cualitativos que cuantitativos: buscan mantener la presión sin comprometer reservas estratégicas. En paralelo, se desarrollan acciones que afectan indirectamente a los Estados del Golfo Pérsico, buscando regionalizar la estructura de costes del conflicto.

El eventual ingreso —o mayor implicación— de Hezbolá y, posiblemente, de Ansarolá ampliaría significativamente los límites de la escalada. Su participación aumentaría simultáneamente la presión internacional por desescalar y elevaría los costes económicos y de seguridad para Israel y los estados del Golfo Pérsico. Esto se alinea con la doctrina de Teherán, consolidada durante décadas: expandir geográficamente el conflicto para diluir la presión directa sobre el territorio iraní y transformar la superioridad militar adversaria en una carga política prolongada.

El mensaje público de Teherán continúa rechazando negociaciones en esta etapa. El régimen parece apostar menos por revertir resultados en el campo de batalla y más por la fatiga política de actores externos, especialmente en Estados Unidos y entre los socios del Golfo Pérsico. La premisa subyacente es que las potencias externas buscarán contener el conflicto antes de que se transforme en una amenaza existencial para la supervivencia del régimen.

El centro como premisa absoluta

El núcleo del poder iraní es la variable estratégica crítica. Desde 1979, toda la arquitectura política y de seguridad del país ha sido diseñada para resistir presiones externas y transformarlas en cohesión interna. La prioridad absoluta es garantizar que el conflicto externo no altere la integridad del centro decisorio.

El despliegue de fuerzas de seguridad en los principales núcleos urbanos no es un gesto simbólico; es señalización estratégica. La continuidad del control y la visibilidad de la autoridad son activos tácticos que refuerzan la percepción de estabilidad. La élite política y de seguridad mantiene coordinación plena. No se registran fisuras públicas ni disputas internas. La estructura institucional funciona según los protocolos previstos: absorbe el impacto inicial y mantiene la capacidad de decisión intacta.

La narrativa de resistencia no es un recurso coyuntural, sino un elemento estructural del sistema. Frente a la presión externa, la cohesión no se debilita; se reafirma. Esa lógica, acumulada en décadas de enfrentamientos y sanciones, es uno de los pilares que el análisis occidental subestima sistemáticamente.

El supuesto de que una campaña aérea generaría fractura inmediata parte de una lectura superficial de la política iraní. La República Islámica no depende de equilibrios frágiles ni de liderazgos improvisados. Su densidad institucional es mayor de lo que muchos análisis admiten. El segundo día de conflicto lo confirma.

Profundidad regional y redistribución del conflicto

La segunda dimensión de la estrategia iraní se despliega fuera de sus fronteras. Durante décadas, Teherán construyó una red de actores alineados que hoy constituye su principal activo estratégico. No se trata de instrumentos coyunturales, sino de una arquitectura de influencia acumulada.

La activación progresiva de esta profundidad regional modifica la geometría del conflicto. Lo que podría haber sido una confrontación concentrada en un eje bilateral se transforma en un escenario distribuido. Cada frente adicional obliga a la coalición a diversificar recursos, atención política y exposición militar.

Los incidentes en rutas marítimas críticas y las advertencias a posiciones estadounidenses en Irak no son improvisaciones. Forman parte de un diseño calculado para redistribuir el impacto del conflicto, ampliando el perímetro de presión sin exponerse de manera directa. La superioridad tecnológica de la coalición pierde parte de su eficacia cuando el escenario se fragmenta y obliga a tomar decisiones bajo incertidumbre y riesgo.

Esta profundidad no es táctica; es estructural. Cada actor regional es un multiplicador de influencia y un amortiguador frente a presión directa. La elasticidad del sistema convierte la asimetría militar en ventaja estratégica: Irán no necesita dominar el espacio aéreo para mantener el control del conflicto. Su ventaja reside en tiempo, coordinación y resistencia sostenida.

Los paralelos con intervenciones anteriores muestran que la gestión del tiempo y de la geografía del conflicto es central para Teherán. Cada movimiento está orientado a maximizar el coste político para adversarios externos mientras se protege la infraestructura y el centro de mando interno. La expansión del conflicto hacia aliados regionales no es improvisación; es doctrina.

El desgaste como factor estratégico

El verdadero dilema no está en Teherán. Está en la coalición que inició la ofensiva. La eficacia táctica de ataques selectivos no asegura coherencia estratégica si el objetivo final no se define con claridad. Alterar la naturaleza del sistema político iraní es una ambición que choca con la experiencia histórica: estructuras consolidadas, protocolos de continuidad y ausencia de alternativa interna cohesionada hacen improbable cualquier cambio inmediato inducido desde el exterior.

Si el objetivo es limitado —restaurar disuasión o degradar capacidades específicas—, la gestión de la duración adquiere centralidad. La ambigüedad estratégica puede ofrecer margen inicial, pero prolongada sin horizonte claro genera desgaste político y cuestionamiento interno en Washington, Jerusalén y entre aliados regionales.

Irán opera sobre una premisa distinta: la supervivencia y la ventaja estratégica no dependen de revertir la superioridad tecnológica adversaria, sino de sostener la confrontación hasta que el coste político aumente para sus rivales. La memoria de intervenciones prolongadas en la región y la sensibilidad de la opinión pública occidental forman parte de ese cálculo. La duración es arma.

Los aliados regionales de la coalición priorizan estabilidad económica, seguridad energética y previsibilidad. Un conflicto abierto y sostenido genera presión sobre infraestructuras críticas y mercados, tensando la cohesión de la coalición sin necesidad de enfrentamiento directo con Teherán.

Hasta el segundo día, los tres vectores estratégicos iraníes —cohesión interna, profundidad regional y resistencia prolongada— permanecen operativos. La intensidad inicial de los ataques no ha producido fractura ni alterado la arquitectura de decisión. La confrontación se sitúa en el terreno donde Irán tiene ventaja estructural: tiempo, coordinación y redistribución del coste.

El error de lectura occidental es sistemático: confundir intensidad inicial con resultado final. La República Islámica ha absorbido el primer impacto y ha demostrado que su arquitectura estaba diseñada para este escenario. La incógnita no es su capacidad de resistencia inmediata. Es si sus adversarios están preparados para una confrontación en la que la variable decisiva no es la fuerza inicial, sino la duración y el costo estratégico que ella genera.