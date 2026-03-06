Irán a Europa: Cualquier país que se una a EEUU e Israel es objetivo

El vicecanciller iraní ha advertido que si algún país se une a EE.UU. e Israel en la agresión contra Irán, también será un objetivo legítimo de la venganza iraní.

En una entrevista con France 24, el vicecanciller para Asuntos Políticos iraní, Mayid Tajt Ravanchi, ha advertido que Teherán “ya había informado a los europeos y a todo el mundo que debían tener cuidado de no involucrarse en esta guerra agresiva contra Irán”.

En este sentido, ha advertido que si algún país “se une a Estados Unidos e Israel en la agresión contra Irán, ellos también serán blancos legítimos de la venganza iraní”.

Tajt Ravanchi ha afirmado que los funcionarios iraníes estaban negociando con EE.UU. de buena fe, agregando que la última ronda de conversaciones nucleares en Ginebra la semana pasada fue exitosa, antes de que el gobierno estadounidense lanzara una agresión contra Irán con la ayuda del régimen israelí el sábado.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní también ha afirmado que existían informes de que la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.(CIA) y el servicio de espionaje israelí (Mossad) estaban armando a grupos kurdos afiliados a EE.UU. e Israel. “Si es necesario proteger nuestra soberanía nacional, sin duda lo haremos”, ha alertado.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles.

Estas últimas agresiones se produjeron incluso cuando Teherán y Washington habían participado en tres rondas de negociaciones indirectas en la capital omaní, Mascate, y en la ciudad suiza de Ginebra, y con planes en marcha para mantener conversaciones técnicas en Viena, Austria, lo que demuestra la constante búsqueda de la diplomacia por parte de Irán a pesar de su incesante hostilidad.

Inflexible ante esta agresión, Irán ha lanzado oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ con misiles y drones en represalia contra instalaciones militares en los territorios ocupados por Israel y bases estadounidenses en toda la región, ejerciendo su legítimo derecho a la legítima defensa y enviando un mensaje claro de que la nación iraní nunca se someterá a la intimidación ni a la ocupación.

