Irán a aliados de EEUU tras huida de portaviones: “No vinculen su seguridad a mentiras de Trump”

Irán advirtió a los aliados de EE.UU. que no confíen en las “mentiras” de Trump después de que el portaviones USS Abraham Lincoln abandonara la escena de batalla tras ataques iraníes.

El jueves, la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán atacó con éxito al portaviones USS Abraham Lincoln utilizando drones avanzados de producción nacional, obligando al grupo de ataque a una rápida retirada cerca de las aguas territoriales iraníes.

El barco se había trasladado a la zona, como parte de la escalada militar de Estados Unidos contra Irán, con la intención de vigilar y controlar el estratégico Estrecho de Ormuz en medio de la guerra en curso.

En una publicación en una red social este viernes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammd Baqer Qalibaf, ha afirmado que Estados Unidos creó un “alboroto” en torno al USS Abraham Lincoln para ejercer presión sobre Irán, pero el buque abandonó la escena de la batalla y se retiró en el primer enfrentamiento con misiles y drones iraníes.

“Un buque que se supone debe defender la seguridad y estabilidad de los aliados de Estados Unidos ni siquiera puede defenderse frente a algunos drones y escapa”, ha reiterado el alto parlamentario iraní.

En este sentido, ha alertado que “es esencial que los aliados de Estados Unidos y los medios de comunicación investiguen este asunto para que no vinculen su propia seguridad y la de los soldados estadounidenses a las mentiras de [el presidente estadounidense Donald] Trump y [el primer ministro del régimen israelí, Benjamín] Netanyahu”.

La retirada del grupo de ataque Abraham Lincoln se produce en un momento de crecientes tensiones, tras la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

El ataque al portaviones estadounidense se produjo tras el ataque estadounidense a la fragata Dena del Ejército iraní en aguas cercanas a Sri Lanka cuando regresaba de la India.

Más de 120 marineros iraníes estaban a bordo del barco en el momento del cobarde ataque, que ha sido ampliamente condenado en Irán y en el exterior.

tmv