Cuba condena ataque EEUU-Israel a Irán; Araqchi asegura respuesta “decisiva” a agresión

El canciller iraní advirtió que Irán dará una respuesta “decisiva” a cualquier acto agresivo apoyándose en el poder de defensa del país y en su solidaridad nacional.

Durante una conversación telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, este viernes, Abás Araghchi, ha destacado que algunos de los crímenes cometidos por Estados Unidos e Israel en los últimos días, incluido el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como los ataques a escuelas, hospitales, mezquitas, policía diplomática y centros que brindan servicios a los ciudadanos, diciendo que todos ellos violan la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional.

“Confiando en sus capacidades defensivas y en el apoyo de la nación iraní, la República Islámica defiende la soberanía nacional y la integridad territorial del país en el marco de su derecho inherente a la legítima defensa y responderá con decisión a cualquier acto agresivo”, ha enfatizado en el séptimo día de la ilegal agresión estadounidense-israelí contra Irán.

Rudríguez, por su parte, ha condenado enérgicamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, subrayando la necesidad de respetar la soberanía nacional de los países del mundo y honrar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

🇨🇺 Cuba condena ataque de EEUU e Israel a Irán y ofrece condolencias por el martirio del Líder de la Revolución Islámica



🔹 El canciller cubano destacó la necesidad de respetar la soberanía nacional de los países y cumplir con los principios de la Carta de la ONU pic.twitter.com/MEKIWWSlMO — HispanTV (@Nexo_Latino) March 6, 2026

Estados Unidos e Israel comenzaron su brutal acto de agresión contra Irán el sábado por la mañana asesinando al ayatolá Jamenei y a altos comandantes iraníes en flagrante violación de la soberanía del país.

Hasta ahora, al menos 1332 iraníes han perdido la vida en los ataques aéreos terroristas, según la Sociedad de la Media Luna Roja.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por el régimen de Israel, así como contra las bases y activos estadounidenses en los países de la región.

tmv