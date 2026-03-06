Comandante iraní: “Derrotamos a EEUU o caemos mártires, no hay vuelta atrás”

En conversación con HispanTV, un oficial superior de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de Irán analizó la situación militar tras la agresión de EE.UU. e Israel contra el país y la poderosa respuesta iraní.

El oficial superior de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán reveló que las fuerzas iraníes controlan el estrecho de Ormuz, han neutralizado la mayor parte de las bases estadounidenses en la región, y que las fuerzas navales enemigas se han alejado a más de 1400 kilómetros. El análisis racional de la batalla indica que se acerca la derrota de Estados Unidos y el fin de la entidad sionista, agregó.

En el nombre de Dios, que tenga un buen día. Hoy voy a tener una conversación especial. En la guerra en la que nos encontramos, la tercera defensa sagrada, la guerra de Ramadán, una gran parte de lo que está ocurriendo está siendo protagonizado por las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán en la región del Golfo Pérsico, es decir, en el mar. Es decir, en primer lugar, nuestra Fuerza Naval está involucrada. Tengo la oportunidad y la posibilidad de estar en compañía de un oficial superior de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes y, por supuesto, haré las preguntas que creo que están en la mente de muchos de nosotros directamente. Le saludo, y muchas gracias.

¡As-salamu alaykum (que la paz esté contigo)! ¡Que esté vivo y saludable! Estoy a su servicio

Gracias por aceptar la invitación al programa ‘A Tiempo con Irán’. Vamos directamente a las preguntas. La primera pregunta, creo que no es una pregunta del pueblo de Irán, sino más bien una pregunta del pueblo de todo el mundo. ¿Cuál es exactamente la situación en el Estrecho de Ormuz? Una cosa que ha dicho el Cuerpo de Guardianes es el cierre inteligente del Estrecho de Ormuz. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Qué está haciendo exactamente el Cuerpo de Guardianes en relación con el Estrecho de Ormuz? ¿Lo ha cerrado, ha dejado abierto? ¿Qué significa “inteligente”?

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, Todas las Alabanzas son para Allah, Señor de los Mundos

Le puedo decir que el cierre del Estrecho de Ormuz es un tema del que hablamos desde la época de la guerra.

¿Qué guerra? Ahora hemos tenido tres guerras, ¿A cuál se refiere?

Los ocho años de la Defensa Sagrada.

La guerra de Defensa Sagrada (contra Irak)

Desde los ocho años de la Defensa Sagrada, uno de los objetivos que siempre ha querido la República Islámica, tal vez poder hacerlo, es tener un dominio sobre el Estrecho de Ormuz, un estrecho que nos pertenece.Y tener ese dominio siempre ha sido un propósito de nuestro combate, uno de los temas importantes de nuestras operaciones. En los últimos tiempos, este ejercicio ya se llevó a cabo, es decir, no fue un ejercicio, sino un entrenamiento completo.

El mismo que fue justo antes de la guerra reciente, con el mismo título de ejercicio: “inteligente”.

Sí. El mártir Pakpur vino, que Allah tenga misericordia de él, el mártir Pakpur vino y hubo un entrenamiento muy completo. Es decir, cerramos el estrecho, no permitimos que los buques transitaran. Y allí, el plan del cierre inteligente es exactamente el nombre que tiene, solo podrán cruzar quienes autoricemos nosotros. Esto significa que las leyes de la República Islámica permiten el paso a cualquier país, pero no pueden pasar sin nuestro permiso. Esto es posible gracias a los años de avance de nuestra Fuerza Naval. Durante la guerra de la Defensa Sagrada, queríamos hacer esto. A medida que avanzamos con el desarrollo tecnológico, tecnología realmente 100% nacional, avanzamos paso a paso y milla a milla en el mar, ganamos poder, mientras que los estadounidenses fueron retrocediendo milla a milla. Durante la guerra de la Defensa Sagrada, cuando los estadounidenses entraron, ellos solo respetaban tres millas de jurisdicción territorial nuestra.

Es decir, solo consideraban un límite de tres millas náuticas desde nuestra costa. ¿Aproximadamente cuántos kilómetros es una milla náutica?

Cerca de 1.800 metros. Es decir, cinco o seis kilómetros era la profundidad máxima a la que podíamos entrar en el mar.

Ellos consideraban ese límite para nosotros. Decían que a partir de ahi no podíamos pasar. También, si ellos estaban más atrás, era porque el calado de sus buques no les permitía avanzar más. Al final, ellos tenían buques de guerra y buques grandes, y tenían portaaviones, no podían acercarse más que eso.

Poco a poco, a lo largo de los años, con planificación y trabajo día y noche, realmente, cada milla que quieras avanzar en el mar, debes elevar tu tecnología, es decir, debes avanzar con la tecnología en el mar, debes poder aumentar la profundidad de tus armas necesarias, y a medida que avanzamos milla a milla, llevamos nuestra tecnología hacia adelante, fortalecimos nuestras armas y establecimos nuestra soberanía milla a milla hasta llegar a las 12 millas que establecen las leyes internacionales. Incluso hoy, mientras hablamos, las potencias mundiales solo consideran tres millas para los países débiles. Incluso hoy, cada país no puede tener ni siquiera sus propias 12 millas.

Después de que establecimos las 12 millas, luego vinimos y ampliamos nuestras reglas para 12 millas de aguas supervisadas, es decir, ahora los países que están transitando, bueno, has visto mucho de esto y has visto los hechos, los países que están transitando en el área de nuestras aguas territoriales, ni siquiera en nuestras aguas vigiladas, cuando quieren transitar, nosotros los contactamos y ellos están obligados a responder en idioma persa. Esto se ha visto y escuchado mucho.

Quería escuchar esto una vez documentado de la boca de alguien. Es decir, las 12 millas que son nuestro límite de aguas, después de eso, hasta las 24 millas de nuestras costas, son nuestras aguas vigiladas. Allí, las comunicaciones de radio, que en la costumbre de todas las flotas navales del mundo, deben ...

Sus vídeos se difunden mucho, se ha visto mucho.

Deben hablar en persa.

Incluso si le decimos a un país, señor, deben izar la bandera de la República Islámica, deben hacerlo. Si un submarino quiere pasar, no puede pasar por debajo del agua, le decimos que suba. Pero ahora, mientras hablamos, esto ya es cosa del pasado.

¿Cuál es la nueva historia?

Hoy en el Estrecho de Ormuz, nosotros decimos quién puede pasar y quién no.

¿Quiénes pasan? ¿Cuál es la lista del Cuerpo de Guardianes o las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán? ¿Quién es blanco y negro en esta lista? ¿Quién puede pasar y quién no puede pasar?



En los primeros tres días de la guerra, en el tercer día, esta historia se consolidó. Es decir, ayer, en el tercer día de la guerra, ningún país transitó realmente. Más claro: en el segundo día, el día que anunciamos la restricción, atacamos a dos petroleros que violaron las reglas. Al día siguiente, algunos barcos que Estados Unidos alentó a intentarlo, diciendo que los iban a proteger, y por lo que Trump dijo el segundo día de la guerra, que habían destruido nuestras fuerzas navales, los alentaron a que pasaran.

¿Que ocurrió?

Intentaron pasar y fueron atacados. El tercer día, los barcos que vinieron a violar las reglas también fueron atacados. Hoy, en el cuarto día, no tenemos ningún tránsito. Ayer, también, dos barcos que pasaron, en realidad obtuvieron permiso, obtuvieron autorización, Irán confirmó que estos son países amigos y pueden pasar.

¿Quiénes eran?

No importa, han pasado.

¿Quién está en nuestra lista negra en esta ruta?

Estados Unidos, Inglaterra, Israel, con cualquier bandera que utilicen

Hay algo, estos barcos tienen una bandera, tienen una propiedad, es decir hay una empresa; significa que dos o tres países están involucrados. Si el nombre de uno de estos países está en cada uno de ellos...



No, Estados Unidos obviamente tiene bandera estadounidense, Inglaterra tiene bandera inglesa, pero desde Israel o con destino a Israel puede ser la bandera de cualquier país, y este caso es el objetivo.

Ustedes saben que, por ejemplo, un país tiene una bandera. Por mucho tiempo, parte del tráfico de Israel ha estado sucediendo bajo cobertura de otras banderas.

Probablemente bajo cobertura de algunos países del Golfo Pérsico

No importa, son muchos países diferentes, por ejemplo tenemos de las Islas Marshall, tenemos de varias islas.

Y ustedes detectan esto, porque el régimen probablemente no pondrá su propia bandera.

Corrijo, no pasa siempre, fue desde el segundo día de la guerra, desde ayer: ahora en el Golfo Pérsico, los barcos estadounidenses, los barcos ingleses, los barcos que transportan carga israelí están siendo atacados. Se ha detenido, sí, se está deteniendo, es decir, ahora no pueden pasar al el Golfo Pérsico, los estamos deteniendo, los encontramos y los golpeamos.

En estos días, ha habido noticias de impactos en varios barcos y petroleros?.

Más, 10 diez barcos y petroleros

¿ Está claro a quién pertenecen, qué banderas tenían estos que golpeamos?

Ahora que he venido al programa no tengo estadísticas precisas, no son precisas las estadísticas.

¿Pertenecen a uno de estos tres?

Sí, ahora estos tres. Todavía no hemos interceptado otros.

¿Y cuál ha sido la reacción de los estadounidenses, cuando golpeamos los barcos estadounidenses o ingleses o israelíes?

Su reacción, lo que he visto ahora es que Trump solo viene a hablar todos los días y dice que destruyó la Fuerza Naval iraní. Nosotros golpeamos un petrolero, y Trump vuelve y dice que destruyó la Marina, golpeamos otro barco, vuelve y dice lo mismo, y esos pobres están atrapados aquí, no tienen camino hacia atrás ni hacia adelante.

Ahora tenemos un estrecho, y los espectadores seguramente tienen en mente la imagen geográfica del Golfo Pérsico. Este estrecho tiene el Golfo Pérsico a un lado y el Mar de Omán al otro. Es decir, si ahora controlamos efectivamente el estrecho y nuestras fuerzas armadas lo tienen bajo el control, algunos barcos quedaron al otro lado, lo que significa que están atrapados.nAlgunos de ellos están en el Mar de Omán y han regresado.

Ellos han regresado.

Algunos que tienen la carga y quieren entrar se han quedado varados, porque el costo de regresar ahora es mucho mayor que el costo de venir. Están esperando a ver qué sucede, si pueden obtener permiso para entrar o no, y se han detenido.

Entonces, en este lado, efectivamente, algunos barcos están bloqueados

Sí

Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las operaciones navales de nuestras fuerzas armadas? Usted mencionó que Trump ha confirmado dos o tres veces y, desde el primer día de la guerra, también dijo que quería que este país no tuviera una Fuerza Naval, y luego varias veces que la Fuerza Naval fue destruida mientras que alegó haber destruido completamente nuestras instalaciones nucleares. ¿Qué objetivos persiguen con las operaciones navales que llevan a cabo ahora? ¿a qué objetivos están atacando durante estos cuatro días después de la guerra?



Miren, nuestro primer paso fue cerrar el Estrecho de Ormuz; el segundo, establecer la soberanía de la República Islámica sobre el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Esto significa que dejaremos cruzar a cualquier país que queramos, tal y como lo hemos permitido a varios países, para aclarar esta consolidación de la soberanía y decir que el Estrecho de Ormuz debe regirse por las leyes de la República Islámica.

Por supuesto, las naves que nos interesan pueden ir y venir libremente.

Sí. Pero no en el primer día, en el primer día lo cerramos por completo; nadie tenía derecho a transitar, para que pudiéramos establecer un orden. Lo que ocurrió ayer, y hoy en particular, fue la entrada de la Fuerza Naval iraní para atacar bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico.

Así que esta noticia que escuchamos sobre el ataque a bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico es, en realidad, una operación militar llevada a cabo por la Fuerza Naval del CGRI.

Sí. Es decir, desde el primer día de la guerra, la Fuerza Aeroespacial atacó. De hecho, es una operación conjunta; la Fuerza Aeroespacial ataca, el Ejército ataca, y otras unidades también. Pero desde el segundo día de la guerra, cuando estabilizamos nuestro control sobre el Estrecho de Ormuz, surgieron otros asuntos, como el del portaaviones Abraham Lincoln, que debemos abordar ahora, si podemos, debemos abordarlo, o el buque de apoyo estadounidense que venía del norte del Océano Índico, de hecho hacia el Mar de Omán, que fue atacado desde el norte del Océano Índico. El buque de apoyo militar estadounidense.

¿Se refiere a que pertenecía a la Armada de EE.UU.?

Sí, sí, estaba viniendo cuando fue atacado en el norte del Océano Índico, y quedó inoperativo. Tras la estabilización del incidente, el portaaviones Abraham Lincoln fue retirado. Ya no tenemos más buques militares en la región. Esto significa que no hay más buques estadounidenses a menos de 800 millas de nuestras aguas. Estos son temas que debemos abordar en detalle, cada uno de ellos en su totalidad. Hace no mucho tiempo, en el Golfo Pérsico, teníamos más de cien buques extrarregionales, lo que significa que Estados Unidos y sus aliados contaban con más de cien. Solo en el Golfo Pérsico, contaban con buques de combate y de apoyo, y hoy no se ve ni uno solo en el Golfo Pérsico ni en el Mar de Omán.

Eso significa que no tenemos buques de guerra enemigos en un radio de aproximadamente 1.300 -1.400 kilómetros de nuestras propias aguas, si no me equivoco.

Más que esto. Es decir, ahora mismo no tenemos casi nada en un radio de 800 millas. Había un buque de apoyo de combate, fue el Abraham Lincoln, que se retiró después de ser alcanzado, y otro buque de apoyo, que también fue alcanzado en el norte del Océano Índico, se retiró. Hoy, en el cuarto día de la guerra, no tenemos buques de combate ni de apoyo de combate en la región.

Bueno, quiero abordar el caso del Abraham Lincoln, porque usted hablaba de objetivos. Los primeros objetivos que mencionó, dijo que estamos atacando todas las bases estadounidenses en la región. ¿Es uno de los objetivos que están atacando?

Es objetivo legítimo declarado oficialmente por la República Islámica.

Y esto sigue ocurriendo.

Sí, está ocurriendo.

Bueno, salvo por esta base militar que menciona y que realmente la atacaron, por ejemplo, vimos en las noticias que los estadounidenses llegaron y finalmente retiraron a sus fuerzas; por ejemplo, retiraron a sus fuerzas de la quinta flota naval en Baréin. ¿Es esto parte de su lista de objetivos? Por ejemplo, si los estadounidenses estuvieran fuera de las bases, por ejemplo, si se fueran a otro lugar, también podrías decir que...

Sí, sí. mira, tenemos las leyes de la República Islámica y estas leyes han sido anunciadas. Nuestra Fuerza Naval es hoy un grupo militar regular, respetuoso de la ley, que se comporta profesionalmente. Nos comportamos 100% profesionalmente. Sin embargo, el problema es que los estadounidenses dicen que el comportamiento profesional es el comportamiento que ellos dictan, y han impuesto sus reglas en todo el mundo durante años, y desde el día que llegaron al Golfo Pérsico. Llaman comportamiento no profesional al comportamiento que va en contra de sus reglas. Mira, hoy consideramos a las fuerzas estadounidenses como fuerzas terroristas. Es una ley de la República Islámica. El mundo debería acostumbrarse a las leyes de la República Islámica desde hoy, es decir, nosotros establecemos las leyes, las gobernamos y las establecemos.

Esto es lo que ocurrió en estos tres días, es decir hemos establecido la norma y los estadounidenses no pudieron violarla. Aquí es nuestro hogar. Aquí es el límite de nuestras vidas. Ningún sentido común aceptaría que Estados Unidos viniera de esa parte del mundo e intentara imponer leyes en nuestro territorio.

Los estadounidenses son una fuerza terrorista que perpetró un acto terrorista, y ahora nos han ordenado atacarlos. Miren lo que sucedió: bases estadounidenses fueron atacadas en diferentes países, porque las autoridades de la República Islámica anunciaron que estas bases son territorio estadounidense y que las atacaríamos. Perseguir al agresor también forma parte de las políticas. Ha sido anunciado a países amigos, países musulmanes y países ribereños del Golfo Pérsico que perseguiremos al agresor. Ellos han atacado a nuestras mujeres y niños. Miren, atacaron nuestra escuela en Minab; tuvimos más 150 víctimas

165 fue nuestra última cifra en la escuela de Minab, lo que quizás fue el crimen más singular contra una escuela en la historia moderna.

¿Acaso no tenemos derecho a atacarlos? Es decir, si escaparon de su base y se fueron a un hotel y se refugiaron allí, si ahora sabemos dónde están, los atacaremos, y asi lo hicimos. O sea, las imágenes que ustedes ven de hoteles que están siendo atacados son una persecución de un agresor, una persecución de un criminal, una persecución de alguien que mató a nuestros hijos, y los estamos persiguiendo y los estamos atacando.

Le digo ahora claramente: mira, atacamos las bases estadounidenses. Los estadounidenses comenzaron a defenderse el primer día, y no pudieron contraatacar. Contraatacaron un poco. Es la naturaleza de la guerra. Neutralizaron nuestros misiles un poco, pero no pudieron continuar. Dos cosas sucedieron con las bases estadounidenses en la región: algunas quedaron completamente inoperativas, como la base Arifjan en Kuwait. El cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin fue evacuado, después de que fue atacado regular y repetidamente.

¿Monitorearon esta evacuación?

Sí. Pero considere que esta es una base grande; es una ciudad; no se pueda destruir una ciudad con cuatro misiles, pero los repetidos y regulares impactos y los constantes daños que sufrió esta base, junto con la incapacidad de Estados Unidos para defender sus instalaciones y fuerzas, obligaron a evacuar el cuartel general de la Quinta Flota. La evacuación es un gran acontecimiento. Tengan esto en cuenta. La Quinta Flota de EE.UU. se encuentra en la zona de su cuartel general. Sostenemos que la Quinta Flota es el complejo militar más grande de Estados Unidos. El complejo militar más grande de Estados Unidos.

¿Se refiere al campo naval?

Mire, cuando hablamos de Centcom, Centcom es un complejo que gestiona Asia Occidental. Asia Occidental es el punto más importante del mundo; dicen que es el corazón de la Tierra, ¿verdad? Un área que los estadounidenses también llaman Heartland, el corazón de la Tierra, para gobernar el punto más importante. Estos estadounidenses, ya saben, ustedes, los estadounidenses y los sionistas, consideran este punto como un punto apocalíptico sagrado y muy especial para ellos. La embajada más grande del mundo es la de Estados Unidos en Irak.

Tanto nosotros como ellos sabemos que es el punto apocalíptico, cuando venga la aparición (del Imam Mahdi). No queremos entrar en ese tema ahora, pero el mayor complejo militar del ejército más poderoso de la historia de la humanidad ¿Dónde está su sede? Su sede es el cuartel de la Quinta Flota en Baréin; allí se encuentra un complejo urbano enorme y completo.

Estos son eventos importantes, debemos hablar sobre cada uno en una reunión, y abordar cómo están obligando a los estadounidenses a evacuarla durante tres días. No pudieron resistir. La evacuación fue así: una parte se instaló en otra base, otra sección fue trasladada a campamentos en diferentes lugares, se instalaron campamentos temporales en los desiertos y los alrededores, y sus comandantes y oficiales superiores fueron trasladados a hoteles en Baréin, Catar y los Emiratos.

Siguiendo la misma historia que mencioné, tenemos una política de perseguir al agresor. Los perseguimos en los hoteles que, cuyas imágenes se difundieron, fueron atacados, y también se hizo de manera inteligente. Es decir, en el quinto piso de cierto hotel fue atacada una habitación, no todo el hotel. Pudimos hacerlo con un misil, pero no tenemos intención de dañar el territorio de países vecinos. Atacamos esa habitación y ese punto con un dron. Lo atacamos con precisión. Es decir, no vinimos a destruir un hotel entero.

Quisiera señalar algo: están ocurriendo algunos acontecimientos en los países del Golfo Pérsico. No son asunto nuestro. Por ejemplo, nos enteramos de que un tanque de combustible ha sido atacado. No es asunto nuestro.

Ahora mismo estamos en una situación que hemos anunciado que no tenemos una línea roja infranqueable. Nuestras autoridades también lo han anunciado: no hay una línea roja. Ahora, si atacamos cualquier objetivo, lo informamos. Los saudítas, los países del Golfo Pérsico anunciaron con firmeza que si eran atacados iban a responder. Y nosotros atacamos. Hicimos lo que nos correspondía según nuestra política. Lo anunciamos y atacamos. Ahora no podemos detenernos. Seguiremos atacando a todos. Atacaremos a cualquiervagresor. Pero atacaremos con inteligencia. Atacaremos con precisión. Atacaremos con un plan. Atacaremos de acuerdo con la política que anunciamos.

Es decir, ahora las base estadounidenses han sido atacadas, las fuerzas que estaban allí se han dispersado por todas partes, les han seguido adondequiera que estuvieran, las han atacado.

Lo que quiero decir es que lo que es atacado pero no forma parte de nuestros objetivos, no es asunto nuestro. Debemos ser muy cuidadosos al respecto, nuestros países vecinos deben ser muy cuidadosos al respecto. Israel definitivamente quiere crear una problema entre nosotros y los países de la región. Tenemos la posibilidad, según las noticias fiables que tenemos, de que Israel quiera hacerlo, y no nos detendremos, estamos llevando a cabo nuestras operaciones, pero este también es un asunto importante.

Hoy tuvimos noticias muy graves: el aeropuerto de Baréin también fue atacado.



Sí. Mire, lo que ocurrió respecto a la base aérea de Sheikh Isa, fue que en estos dos o tres días, la defensa de la base funcionó bien, lo que significa que muchos de los proyectiles que se dirigían hacia la base fueron interceptados. La base Sheikh Isa es una base aérea muy importante; ahora quiero explicar su situación operativa con gran detalle.

¿Ya no pueden usarla?



Sí, y me gustaría explicarle que esta base tiene una defensa que es grande en relación con su tamaño, lo que significa que cuenta con varias capas de defensa y, en relación con el tamaño de esta base, su defensa antiaérea es poderosa. Los proyectiles que se dirigían hacia ella también fueron alcanzados, y los estadounidenses estaban casi seguros de que este era un punto a donde podían traer a otras fuerzas dispersas que no tenían un lugar seguro donde asentarse, ya que este punto había sido un punto seguro para ellos hasta ahora. Este fue un plan de inteligencia operativa muy bueno y exitoso que llevaron a cabo nuestras fuerzas; llevaron al enemigo al lugar que nosotros queríamos, ellos trasladaron sus fuerzas allí y las asentaron allí. Y como no había posibilidad de asentar a más fuerzas en el lugar, convirtieron en refugios una serie de los búnkeres que no eran refugios. De hecho, llevaron a sus fuerzas allí y las alojaron. Aproximadamente dos o tres horas después del asentamiento y estabilización de esas fuerzas, la base fue atacada con veinte drones y tres misiles balísticos. El objetivo fue alcanzado con éxito, pero las bajas también fueron muy elevadas.

¿Estimaron que cuántas fuerzas estadounidenses había allí?

No puedo dar cifras exactas ahora. No quiero dar una cifra que sea una estimación falsa. Pero como sabíamos sus puntos de asentamiento, es decir, los que queríamos atacar, atacamos los búnkeres. Lanzamos una serie de misiles balísticos contra los puntos del asentamiento de las fuerzas que se encontraban en zonas fortificadas de la base. Pero dirigimos veinte drones hacia los búnkeres que no tenían fortificaciones. Las bajas fueron elevadas. A primera hora de la mañana, cerraron la base, es decir, no lo permitieron en absoluto. Hicieron que la zona fuera muy segura. Las bajas fueron elevadas.

Hay un debate nuevo aquí, y son los "peldaños de la escalada". Si este conflicto se expande — usted ahora está mencionando fases de las operaciones de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica —, ¿cómo podrían ser esos peldaños sucesivos? Es decir, los próximos pasos... Nosotros, que vamos en el cuarto día de la guerra, no sabemos cuánto va a durar este conflicto, tal vez nadie tenga un pronóstico. ¿Ustedes tienen contemplados los siguientes niveles de aumento de tensión? Y probablemente, en ese nivel, ¿podría decirnos cuáles son los planes posibles que tienen sobre la mesa?

Mire, los estadounidenses deben abandonar el Golfo Pérsico, que será nuestra zona de operaciones. Los estadounidenses deben abandonar el Golfo Pérsico. Ahora sus barcos han abandonado el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, y sus bases y embajadas están siendo cerradas. Israel también está cerrando sus embajadas. Están cerrando sus bases.

¿Las embajadas son un objetivo? En las próximas etapas ¿podría ser este también el objetivo?.

Sí. Sí. Como usted dice, estamos en el cuarto día de guerra y debemos avanzar con lógica, con un plan, paso a paso, consolidar nuestra posición, tomar una trinchera y seguir adelante con lo que hemos decidido hasta hoy: no permitiremos que los estadounidenses entren en el Golfo Pérsico; simplemente deben desmantelar sus bases y marcharse. Esto, que está dentro del alcance de las operaciones navales, está sucediendo ahora. Aunque hoy, que estamos en el cuarto día de guerra, aún no hemos lanzado un plan a gran escala. Es decir, aparte de misiles y drones, no hemos desplegado nada más en el mar. A los estadounidenses les podrían ocurrir cosas mucho más graves si quieren luchar contra nosotros, y tenemos muy buenos planes para hacerlo. Los propios estadounidenses lo saben muy bien; quizá Trump no lo sepa porque no es militar. Mire, quienes trabajan en el ejército ahora lo saben, el ejército estadounidense también lo sabe, es decir, lo saben con los datos objetivos que manejan. Mire, ahora nosotros en la Fuerza Naval, por ejemplo, en el asunto del torpedo, que es un asunto muy especial y especializado, la situación ha llegado a tal punto, que los estadounidenses están fabricando armas antitorpedo contra nosotros.

Es decir, ¿se invirtió la dinámica?

Es una dinámica inversa (es decir, nosotros aquí fabricamos misiles). Nosotros vamos progresando en el tema de los torpedos, avanzamos paso a paso, vamos hacia adelante, cada vez sacamos algo nuevo. Y ellos están entrenando para fabricar un antitorpedo. Esto los militares estadounidenses lo saben muy bien, es decir, que ellos se echan para atrás a pesar de la presión de Trump. Trump, al fin y al cabo, dijo algo como presidente de la superpotencia mundial, pero ya han pasado tres días y no puede hacer nada.

Entonces, ¿por qué dice: “Lo destruí, lo destruí”? Según lo que nos está explicando, son los estadounidenses quienes han sido destruidos en la región.

Mira, quiero hablar con la realidad. No quiero mostrarnos demasiado poderosos, ni tampoco a ellos... No. Quiero hablar como un militar. Mira, algunas de nuestras instalaciones han sido alcanzadas, algunas de nuestras embarcaciones han sido atacadas, pero eso no es poder militar ni capacidad de respuesta militar. Es decir, que nos golpeen instalaciones y edificios no es confrontación militar. La confrontación militar es que nosotros definimos una regla en el mar, definimos un objetivo, y luego aplicamos y ejecutamos ese objetivo. Bueno, Estados Unidos, este señor Trump, ha dicho que destruyó a la Fuerza Naval. Ahora la ecuación en el mar es clara como dos más dos son cuatro: un grupo de países del otro lado del Estrecho están atrapados, y un grupo de países en el Golfo Pérsico no pueden salir.

Estados Unidos no puede sacarlos con sus barcos.

Que venga el señor Trump, que envíe su poderosa flota y saque a estos del Golfo Pérsico, que traiga al interior del Golfo a los que están atrapados en el mar de Omán y que abra el Estrecho. Eso es lo que Estados Unidos puede hacer. (¿Lo está amenazando?) Que venga y abra el Estrecho. No, esta es la realidad sobre el terreno. Te estoy diciendo la realidad del campo de batalla. Ya pasamos la etapa de las amenazas. Es decir, nuestras amenazas ya las hicieron nuestros comandantes. Lo que hago ahora es un análisis para ti, como militar. Me sacaste del terreno y me trajiste aquí, y te estoy diciendo cómo es la realidad en el campo. Si alguien trae pruebas de lo contrario, estamos hablando con datos concretos del terreno, con dos más dos son cuatro.

Una noticia es quizás más bien un rumor, pero me brinda la oportunidad de preguntarle si un país del Golfo Pérsico ha invadido y pretende tomar o ha tomado islas. ¿Cuán cierta es esta noticia? ¿Cuán real puede ser?

Fundamentalmente, considero que no merece la pena preguntar y hablar sobre este tema y no es digno para nosotros responder a esta pregunta, y no le doy ni un uno por ciento de posibilidades de que se le ocurra un plan o programa así. Mire, nuestros oficiales y comandantes han mencionado este asunto repetidamente a nuestros países vecinos del Golfo Pérsico. El General Tangsiri, como comandante autorizado de la Fuerza Naval del CGRI, lo ha enfatizado y mencionado repetidamente, y es nuestra política oficial que los países del Golfo Pérsico son nuestros vecinos y amigos. Los países y pueblos musulmanes son nuestros vecinos. Nunca en nuestra historia hemos atacado a países vecinos, y no tenemos tal plan. Ahora, a veces, finalmente los estadounidenses ejercen presión, lo que obliga a una persona en un país a tomar una posición, y estos y diversos eventos ocurridos en el mar a lo largo de los años han demostrado que nuestro único oponente son los estadounidenses. Es decir, ahora consideramos indigno que queramos luchar con alguien más que estadounidenses en el mar.

Bueno, en un tuit reciente de Trump parecía saber que haríamos esta entrevista. En su tuit, Trump habló primero sobre el tema de los seguros y las compañías aseguradoras, y dijo que somos los garantes de estas compañías. Bueno, el costo del seguro ha subido mucho para los petroleros. Pero el punto de este tuit es que, de ser necesario, la flota estadounidense comenzará a escoltar a los petroleros para que pasen por el Estrecho de Ormuz, lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantiza el libre flujo de energía al mundo. El poder económico y militar de Estados Unidos es la mayor potencia del planeta. Se están llevando a cabo más acciones. ¿Qué dice usted?

En el nombre de Dios, les decimos: vengan y escolten. Nosotros mismos lo estamos anunciando, diciendo: "hombre, ven a escoltarlos”. Estos pobres están atrapados, están pataleando y piden: "Ven y escóltanos". Nosotros también lo decimos: "hombre, ven a escoltarlos". Pero como es eso de “si es necesario”? ¿Cuándo? Es necesario ahora. Sr. Trump, anunciamos oficialmente que es necesario que venga a escoltar a estos barcos varados y se los lleve. ¿De qué otra manera se supone que lo digamos?¿Acaso debemos enviarle un mensaje?

¿Cómo están el ánimo y la moral de las fuerzas?

Bueno, estos días, cuando llegó la noticia del martirio del Líder, todos quedamos conmocionados. Fue un golpe realmente duro; aunque fue un golpe por un lado, por otro, parece que nos hemos quitado un peso de encima y ya no nos preocupamos por nada. Se lo digo yo mismo.

¿Cómo están el ánimo y la moral de las fuerzas de la Fuerza Naval del CGRI que están en primera línea en estos acontecimientos?

Muy buena pregunta. Mire, esta guerra en la que nos encontramos es una guerra de destino, una guerra existencial. Decir que va más allá de una guerra de la dignidad, sería quedarse corto. Esta guerra realmente trascendió todos los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de los años. Acabamos de tener una reunión donde el general Tangsiri les dijo a las fuerzas: o derrotamos a Estados Unidos, o caímos mártires, y en ambos casos saldremos victoriosos. No podemos imaginar otra salida. No concebimos otro camino para nosotros. No concibo otro camino, quiero decir que no daremos ni un paso atrás.

Esto se basa lógicamente en nuestro conocimiento del enemigo y de la situación. Hoy, uno de los compañeros llamó desde un punto seguro en la plataforma de lanzamiento, que ya estaba lista. Hablé con él desde una de las islas. Dijo que “aguantaremos hasta el final”. Me preguntó cómo estaba la situación porque no tienen comunicación, sólo un punto seguro donde tenemos una conexión interna segura. Simplemente llamó y me contó su situación y me preguntó cómo estaba todo. Le expliqué la situación y las condiciones en todo el país y la región. Luego dijo: «Mira, resistiremos hasta el final, resistiremos hasta el final, y Estados Unidos debe ser eliminado». Los demás compañeros con los que hablamos están todos en el mismo ánimo.

Ahora, debido a la dispersión, los compañeros se han dispersado, todavía no tenemos reuniones donde, por ejemplo, el comandante de la fuerza pueda venir a hablar con todos los compañeros y enviarles un mensaje. La comunicación es muy controlada y segura. Pero lo que me resulta interesante es que hablamos con los compañeros uno por uno todos los días, todos lo creen. Es decir, esta frase me resulta realmente extraña. Todos dicen que ganaremos o seremos martirizados, o que someteremos a Estados Unidos o seremos martirizados. No hay vuelta atrás. Esta guerra es ahora una guerra entre los justos y los malvados. Esta guerra es una guerra entre el bien y el mal absolutos. Es inconcebible que queramos retroceder ni un paso. Y no sé si puedo dar un mensaje a nuestra gente desde aquí.

Nos complace ser los mediadores de este mensaje.

Quiero que la gente sepa que esta guerra es muy diferente. Miren, el heroico Hezbolá del Líbano, cuando a través de diversas presiones aceptó un alto el fuego temporal, desde ese día hasta hoy, ¿cuánto daño ha sufrido? Ahora, las hienas del mundo, con dientes afilados, tampoco tienen línea de retirada.

Creemos que la organización judía mundial y el sionismo, quizás más que algunos de nuestros amigos inconscientes, por así decirlo, creen en la cuestión de la aparición (del Imam Mahdi) y saben que ahora no les queda otra opción que debilitar a la organización chiíta. Quizás puedan impedir ese gran acontecimiento prometido.

Observen lo que Israel está haciendo ahora. Miren lo que hace Israel ahora. Israel sabe lo que está haciendo, sabe los errores que está cometiendo y asume un gran riesgo. Israel es un país pequeño que lleva dos años en guerra. Dicen cosas que no son ciertas, realmente no tienen la fuerza para resistir. Sabían lo que les sucedería si cometían este error, pero ¿por qué corrieron este gran riesgo?

Esta es una pregunta: ¿Por qué corrieron este gran riesgo? No tienen otra opción: o debilitan a la organización chiíta y destruyen Irán, o serán destruidos. Y ahora nos encontramos en una situación en la que solo nos quedan unos pocos pasos para lograr esa gran victoria, y eso solo requiere resistencia, paciencia, tolerancia y las oraciones de la gran y legendaria nación de Irán. Que persevere, nuestro querido pueblo, el legendario pueblo de Irán; si perseveran y resisten, y tal como vemos ahora, asombrosamente están en la escena. Si continúan así, sus soldados están en las fronteras, sus soldados están en la primera línea de batalla enfrentando la infidelidad global, que estén tranquilos de que no tienen retirada. Resistiremos hasta la última gota de sangre y debemos doblegar a Satanás, esperando la gracia de Dios.

Si Dios quiere. Estoy muy agradecido. Muchas gracias.