Drones del Ejército iraní atacan bases estadounidenses en Kuwait

Ejército de Irán ha informado que drones de su Fuerza Terrestre han apuntado bases estadounidenses en Kuwait.

Según el comunicado número 14 del Ejército de Irán, en las últimas horas, varios drones de la Fuerza Terrestre han atacado este viernes numerosas bases estadounidenses en Kuwait.

Por su parte, el portavoz del cuartel general central de Jatam Anbiya ha declarado que las fuerzas aéreas y navales del país lanzaron drones explosivos hacia los territorios ocupados, atacando la base aérea de Ramat David y el sitio de radar del Monte Meron.

La declaración también ha señalado que los drones de ataque de la Marina apuntaron a la ubicación de terroristas estadounidenses en el campamento de Al-Odeiri en Kuwait.

Además, el portavoz ha indicado que las fuerzas terrestres del ejército llevaron a cabo un ataque con drones contra la sede de terroristas estadounidenses en Erbil, Irak.

En el comunicado, ha aseverado que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, con el objetivo de continuar con ataques más duros y dolorosos contra el régimen sionista asesino de niños y el criminal estadounidense, mantendrán sus preparativos y continuarán sus ataques contra el enemigo según planes predeterminados.

“Mientras ataca todos los intereses y recursos de Estados Unidos y del régimen sionista, la República Islámica de Irán está haciendo todo lo posible para mantener la seguridad del Estrecho de Ormuz y evitar daños a los países de la región”, ha indicado.

Ha señalado que la base de drones MQ-9 de EE.UU. en la región fue atacada por la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), y columnas de humo se han elevado al cielo.

Al atacar los sistemas de radar del escudo antimisiles del falso régimen sionista, la capacidad de defensa aérea del régimen se ha visto gravemente reducida, y los cielos de los territorios ocupados están bajo el potente rugido de los misiles y drones iraníes, ha agregado.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y los territorios ocupados por Israel.

