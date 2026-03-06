Irán, comprometido con paz regional, pero dice no dudar en defensa

El presidente iraní ha afirmado que varios países han iniciado esfuerzos de mediación para detener la brutal guerra impuesta contra Irán por EE.UU. e Israel.

En una publicación en la red social X este viernes, el presidente Masud Pezeshkian ha indicado que “algunos países han iniciado esfuerzos de mediación y nuestra respuesta es clara”.

En este sentido, ha reiterado el compromiso inquebrantable de Irán con “una paz duradera en la región”, declarando: “Sin embargo, no dudamos en defender la dignidad de nuestra nación”.

Pezeshkian ha subrayado que “la mediación debe dirigirse a quienes subestimaron al pueblo iraní y provocaron este conflicto”, en alusión a los agresores estadounidenses e israelíes que lanzaron esta agresión no provocada contra el país.

Estados Unidos y el régimen israelí desataron una nueva ola de salvajes agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, apenas ocho meses después de sus anteriores ataques no provocados contra el país.

Estos ataques bárbaros resultaron en el martirio del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, una profunda pérdida para la comunidad islámica y un crimen atroz contra la humanidad.

En respuesta, el gobierno iraní declaró 40 días de duelo público nacional y siete días de suspensión de actividades oficiales para honrar el martirio del Líder y unir a la nación en unidad y determinación.

Estas últimas agresiones se produjeron incluso cuando Teherán y Washington habían participado en tres rondas de negociaciones indirectas en la capital omaní, Mascate, y en la ciudad suiza de Ginebra, y con planes en marcha para mantener conversaciones técnicas en Viena, Austria, lo que demuestra la constante búsqueda de la diplomacia por parte de Irán a pesar de su incesante hostilidad.

Inflexible ante esta agresión, Irán ha lanzado oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ con misiles y drones en represalia contra instalaciones militares en los territorios ocupados por Israel y bases estadounidenses en toda la región, ejerciendo su legítimo derecho a la legítima defensa y enviando un mensaje claro de que la nación iraní nunca se someterá a la intimidación ni a la ocupación.

