Hijo del ministro israelí Smotrich resulta herido en ataque de Hezbolá 

Un hijo del ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, estaba entre varios soldados heridos durante una actividad militar cerca de la frontera libanesa este viernes.

Mientras el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) intensifica una ola de operaciones coordinadas contra posiciones israelíes en el frente sur, la Radio del ejército israelí ha informado que el hijo del ministro de extrema derecha israelí Bezalel Smotrich resultó herido junto con otros soldados durante enfrentamientos cerca de la frontera libanesa.

El incidente se produjo en medio de una amplia serie de operaciones de combatientes de Hezbolá contra posiciones de ocupación israelíes, concentraciones de tropas y vehículos a lo largo de la frontera entre Líbano y la Palestina ocupada durante todo el día.

Más tarde este viernes, la Resistencia lanzó una andanada de cohetes hacia el cuartel de Zarit en respuesta a los continuos ataques israelíes contra ciudades y pueblos libaneses, incluido el suburbio del sur de Beirut, según la cadena libanesa Al-Mayadeen.

Medios israelíes informaron que al menos ocho soldados resultaron heridos, algunos de gravedad, cuando un misil antitanque impactó contra una unidad de infantería cerca de la frontera.

Varios heridos fueron evacuados al Hospital de Nahariya mientras se desplegaban helicópteros para las operaciones de rescate. También sonaron sirenas en la zona de Krayot, al norte de Haifa, ante el temor de una infiltración de drones.

Más temprano por la mañana, combatientes de Hezbolá lanzaron una andanada de cohetes contra el asentamiento de Sa’sa, mientras que aviones no tripulados kamikaze atacaron el recién establecido sitio de Blat en el sur del Líbano, y la Resistencia confirmó impactos directos.

Al amanecer, ataques coordinados con cohetes y proyectiles de artillería alcanzaron posiciones del ejército israelí y concentraciones de tropas en Metula, Manara, Marj, Givat HaEgel y el cuartel de Yiftah.

Otros ataques tuvieron como objetivo posiciones israelíes y concentraciones de tropas en Wadi al-Asafir y Talat al-Hamamis, cerca de al-Khiam, así como la puerta de Kfar Kila y la posición de Ruwaysat al-Alam en las colinas libanesas ocupadas de Kfar Shuba.

Los combatientes de la resistencia también atacaron una columna de vehículos militares israelíes que avanzaban hacia al-Khiam, obligando al convoy a retirarse después de lo que Hezbolá describió como impactos directos.

En medio de la escalada, Hezbolá emitió una advertencia a los colonos en el norte de Palestina ocupada para que evacuen las áreas dentro de los cinco kilómetros de la frontera, diciendo que los continuos ataques de Israel contra civiles e infraestructura libaneses no quedarían sin respuesta.

Simultáneamente con esta agresión contra Irán, el régimen israelí lanzó ataques contra varias zonas del Líbano, lo que provocó la rápida respuesta de Hezbolá.