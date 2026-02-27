Irán denuncia inacción del CSNU ante crímenes de Israel en Líbano

Irán condenó enérgicamente los ataques aéreos del régimen israelí contra el Líbano, que provocaron muertos y heridos entre la población.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, condenó este viernes de manera rotunda las agresiones aéreas del régimen israelí contra el Líbano, incluyendo la región de Bekaa, que provocaron muertos y heridos entre la población y daños a la infraestructura del país.

El vocero iraní exigió una acción urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para cumplir con sus responsabilidades en la preservación de la paz y la seguridad internacional.

Al referirse a la violación persistente de la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano, el diplomático iraní tachó de catastrófica la prolongada inacción y silencio del CSNU ante las ilegalidades y crímenes del régimen israelí.

De igual manera, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní subrayó la responsabilidad directa de Estados Unidos y Francia, como garantes del alto el fuego, en la continuidad de esta situación.

Aviones de guerra israelíes realizaron la noche del jueves ataques aéreos masivos en el este del Líbano, con objetivos en las localidades de Harbata, Shamshtar, Bednayel y Qasr Naba, en la provincia de Bekaa. En esta serie de bombardeos, también fueron alcanzadas las colinas que rodean la región de Hermel, en el este de la misma provincia.

🔥🇱🇧 Bombardeos aéreos israelíes en el este del Líbano



⚡️ Aviones de combate del régimen sionista atacaron en una amplia ofensiva las localidades de Harbata, Shamsatar, Badnayel y Qasr Naba.



⚡️ Según los informes, se han llevado a cabo al menos 28 ataques aéreos en esa zona. pic.twitter.com/6kC4E8DG1b — HispanTV (@Nexo_Latino) February 26, 2026

En enero, el Líbano presentó ante la ONU una queja en la que documentó 2036 violaciones israelíes únicamente entre octubre y diciembre de 2025, solicitando al Consejo de Seguridad que obligue a Israel a cesar estas acciones y retirarse por completo de sus fronteras.

Israel sigue ocupando partes del país, bloqueando la reconstrucción de los pueblos fronterizos e impidiendo que los residentes regresen a sus hogares. Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han provocado la muerte de más de 4.000 personas y alrededor de 17 000 heridos en Líbano. Tras la entrada en vigor de la tregua en noviembre de 2024, más de 350 personas han fallecido como consecuencia de nuevos ataques.

