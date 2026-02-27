Irán denuncia inacción del CSNU ante crímenes de Israel en Líbano

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, condenó este viernes de manera rotunda las agresiones aéreas del régimen israelí contra el Líbano, incluyendo la región de Bekaa, que provocaron muertos y heridos entre la población y daños a la infraestructura del país.
El vocero iraní exigió una acción urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para cumplir con sus responsabilidades en la preservación de la paz y la seguridad internacional.
Al referirse a la violación persistente de la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano, el diplomático iraní tachó de catastrófica la prolongada inacción y silencio del CSNU ante las ilegalidades y crímenes del régimen israelí.
De igual manera, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní subrayó la responsabilidad directa de Estados Unidos y Francia, como garantes del alto el fuego, en la continuidad de esta situación.
Aviones de guerra israelíes realizaron la noche del jueves ataques aéreos masivos en el este del Líbano, con objetivos en las localidades de Harbata, Shamshtar, Bednayel y Qasr Naba, en la provincia de Bekaa. En esta serie de bombardeos, también fueron alcanzadas las colinas que rodean la región de Hermel, en el este de la misma provincia.
🔥🇱🇧 Bombardeos aéreos israelíes en el este del Líbano— HispanTV (@Nexo_Latino) February 26, 2026
⚡️ Aviones de combate del régimen sionista atacaron en una amplia ofensiva las localidades de Harbata, Shamsatar, Badnayel y Qasr Naba.
⚡️ Según los informes, se han llevado a cabo al menos 28 ataques aéreos en esa zona. pic.twitter.com/6kC4E8DG1b
En enero, el Líbano presentó ante la ONU una queja en la que documentó 2036 violaciones israelíes únicamente entre octubre y diciembre de 2025, solicitando al Consejo de Seguridad que obligue a Israel a cesar estas acciones y retirarse por completo de sus fronteras.
