Irán ofrece ayuda para rebajar tensiones entre Pakistán y Afganistán

Irán ha llamado a Pakistán y Afganistán a moderación tras nuevos choques entre los vecinos y pide a las partes resolver las disputas mediante el diálogo.

“En el bendito mes de Ramadán, tiempo de moderación y de fortalecimiento de la solidaridad en el mundo islámico, resulta oportuno que Afganistán y Pakistán gestionen y resuelvan sus diferencias en el marco de la buena vecindad y a través del diálogo”, ha escrito este viernes Seyed Abás Araqchi en su cuenta de la plataforma X.

Asimismo, el jefe de la Diplomacia persa ha expresado la disposición de Teherán a ayudar a “facilitar el diálogo” para aliviar las crecientes tensiones entre Afganistán y Pakistán. “La República Islámica de Irán está dispuesta a brindar todo tipo de apoyo para facilitar las conversaciones y reforzar el entendimiento y la cooperación entre ambos países”, agrega.

El mensaje llega en un contexto de escalada de tensiones entre Kabul e Islamabad debido a un intercambio de fuego y enfrentamientos transfronterizos en los últimos días que han dejado decenas de muertos, con ambos países acusándose mutuamente de iniciar el conflicto.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, quien acusa a los talibanes de “exportar el terrorismo”, ha declarado una “guerra abierta” a Afganistán en un mensaje contundente publicado este viernes en X. “Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros”, ha escrito.

Islamabad afirma haber matado a 133 combatientes afganos y destruido 27 puestos militares. Mientras que Kabul ha reducido sus bajas a ocho soldados muertos y once heridos, mientras ha elevado las pérdidas paquistaníes a decenas de efectivos y asegurado haber capturado posiciones a lo largo de la Línea Durand, la frontera en disputa.

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad apuntó a la parte afgana por ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

En octubre, las partes, que se involucran en una rivalidad histórica, acordaron un alto el fuego, tras negociaciones en Doha con la mediación de Catar y Turquía.

ftm/hnb