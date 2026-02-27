Estalla una “guerra abierta” entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó que ahora es una “guerra abierta” entre Pakistán y el gobierno talibán de Afganistán.

Pakistán afirmó la guerra mientras se reportan explosiones en Kabul y continúan los enfrentamientos en la frontera.

Las declaraciones de Asif surgieron luego de que los talibanes aseguraran que, durante una operación en la frontera, abatieron a varios soldados paquistaníes y capturaron a otros.

Se oyeron al menos tres explosiones en Kabul, sin que hubiera de inmediato información sobre víctimas.

Dos altos funcionarios de seguridad de Pakistán confirmaron que el ejército paquistaní realizó ataques aéreos contra lo que calificó como instalaciones militares afganas en las provincias de Kandahar y Paktia, afirmando que destruyó dos bases de brigada, sin precisar posibles bajas.

Fuente: Getty Images

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kmd/hnb