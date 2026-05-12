De la “máxima presión” al callejón sin salida: la derrota estratégica de Trump ante Irán

El intercambio de propuestas entre Irán y Estados Unidos, facilitado en los últimos días a través de mediadores paquistaníes para poner fin a la tercera guerra de agresión, ha entrado en un momento de ajuste de cuentas estratégico.

Por el personal del sitio web de HispanTV

Lejos de constituir un simple estancamiento diplomático, la respuesta estadounidense —en particular el rechazo teatral del presidente Donald Trump a la más reciente propuesta iraní— confirma una realidad estratégica innegable: la Casa Blanca no está actuando desde una posición de fuerza.

La posterior retórica belicista de Trump ha vuelto a dejar al descubierto la frustración y la desesperación que se acumulan del lado estadounidense. Ese comportamiento descontrolado es el reflejo de un líder atrapado en un callejón sin salida estratégico, algo que incluso comentaristas occidentales reconocen ya abiertamente.

Su negativa a aceptar las condiciones de Irán revela, por tanto, una realidad simple pero elocuente: se ha quedado sin movimientos. Frente a él se encuentra una postura iraní que no está definida por la obstinación, sino por la capacidad de presión estratégica que Teherán ha acumulado gracias a importantes logros tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones. Y esa capacidad de presión está demostrando ser inquebrantable.

Esta dinámica coloca a Estados Unidos en una posición cada vez más vulnerable. Al mismo tiempo, la capacidad de presión de Irán continúa creciendo, mientras sus fuerzas armadas mantienen un estado de preparación ante cualquier eventualidad. La asimetría en la serenidad estratégica resulta ya imposible de ocultar.

El caos de una administración acorralada

Tras la respuesta formal de Irán al plan estadounidense para poner fin a la guerra impuesta en medio de las conversaciones nucleares del 28 de febrero —una respuesta que reiteró firmemente los principios innegociables de Teherán—, las declaraciones públicas y privadas de Trump han derivado en una turbulenta mezcla de incoherencia y delirio.

Durante las últimas cuarenta y ocho horas, el mosaico de posiciones estadounidenses filtradas a medios norteamericanos, sionistas y occidentales revela a un establishment gobernante sumido en el más absoluto desorden.

Hemos sido testigos de amenazas simultáneas de reanudar la agresión militar, rechazos tajantes a las condiciones iraníes, frenéticas consultas internas y desesperados contactos con aliados sionistas. Lo más significativo es que Trump ha estado difundiendo narrativas contradictorias, llegando incluso a afirmar que mantiene contacto con funcionarios iraníes, una afirmación que desprende un evidente aire de fantasía.

Esta confusión no constituye una maniobra estratégica, sino el ruido de un hombre desconcertado que empieza a darse cuenta de que su campaña de “máxima presión” para arrancar máximas concesiones ha fracasado. Trump aún no ha aceptado la sencilla verdad de que ha perdido la guerra contra Irán.

Alimentado por informes de inteligencia falsos y reportes aduladores, cree genuinamente que todavía conserva la ventaja en esta guerra. Imagina que puede dictar condiciones desde una posición de superioridad, comportándose de manera dominante y condescendiente. Pero se trata de una peligrosa ilusión.

La agresividad de su tono es inversamente proporcional a las opciones que aún le quedan sobre la mesa.

¿Guerra psicológica o confesión de fracaso?

Algunos analistas podrían argumentar que la postura beligerante de Trump es una táctica calculada: una pieza de teatro psicológico diseñada para intimidar a Irán y forzarlo a rendirse.

Según esta visión, las amenazas buscan obligar a Teherán a aceptar las condiciones estadounidenses: entregar sus reservas de uranio enriquecido al 60 % y, lo más importante, abrir el estrecho de Ormuz. Si realmente se trata de una puesta en escena, entonces es una desesperada.

Trump comprende —aunque no esté dispuesto a admitirlo públicamente— que ha fracasado y agotado todas sus opciones. Ni un solo objetivo de guerra se ha cumplido. La República Islámica de Irán permanece firme e inquebrantable, mientras que el plan de “cambio de régimen” ha sido sofocado antes de concretarse.

Ahora recurre a su única herramienta restante, y además ineficaz: las operaciones psicológicas verbales. Es especialista en ello: fanfarronería, amenazas y una falsa imagen de dominio. Pero Irán no se deja intimidar. Ve al hombre detrás del telón: una figura frustrada que intenta imponer un documento de rendición sin ninguna base en la realidad militar. Su rechazo a la propuesta iraní nace de la agonía de un jugador que no puede aceptar que la partida ha terminado.

La postura inquebrantable de Irán

¿Por qué Trump está tan desesperado y frustrado? La respuesta es simple: Irán no negocia desde el miedo ni ofrece concesiones al agresor. Por el contrario, negocia desde una posición de fuerza y autoridad. Ha expuesto sus condiciones con una claridad quirúrgica y se ha negado a retroceder un solo centímetro.

Estas condiciones incluyen la soberanía absoluta e innegociable de Irán sobre el estrecho de Ormuz. Incluyen también exigencias de reparaciones completas de guerra y compensaciones, la liberación de todos los activos iraníes bloqueados, el levantamiento total de las sanciones ilegales y draconianas, así como la anulación de las resoluciones internacionales contra Irán.

Asimismo, Irán ha dejado claro que cualquier fin de la guerra debe incluir explícitamente al eje de la resistencia, particularmente al Líbano, así como el fin definitivo del bloqueo naval encabezado por Estados Unidos.

Este es el lenguaje de un vencedor que dicta términos y condiciones. Y ha tenido un efecto evidente sobre Trump y el círculo de halcones que lo empujó hacia este atolladero.

Sus estallidos descontrolados y su lenguaje vulgar representan el último suspiro de un abusador que finalmente se ha topado con un muro inamovible. Al rechazar la propuesta justa de Irán, Trump espera ocultar su propio fracaso. Pero la insistencia de Irán en estos principios le dice al mundo que no caerá en el laberinto psicológico de Estados Unidos. Teherán no se dejará intimidar por insultos ni amenazas teatrales.

Buena fe, no debilidad

Es fundamental comprender la naturaleza del compromiso diplomático de Irán. Durante varias semanas, Teherán ha actuado de buena fe, intercambiando planes modificados para poner fin a la guerra no provocada.

Algunos en Occidente podrían interpretar esto erróneamente como una señal de miedo. No lo es. La disposición de Irán al diálogo significa que no habrá margen para excusas de que no negoció. Es una demostración ante la opinión pública mundial de que Irán es la parte que realmente busca la paz, mientras Washington continúa aferrado a la guerra y a la coerción económica.

Irán ha mostrado una paciencia notable. Y ahora, esa paciencia se ha transformado en una claridad decisiva. Al rechazar la propuesta, Trump ha demostrado al mundo que no está interesado en una paz justa y equitativa, sino únicamente en una rendición humillante que jamás ocurrirá.

Esta firmeza obliga a la parte estadounidense a enfrentarse a una verdad incómoda: la parte derrotada debe actuar con realismo y pragmatismo. Estados Unidos ha intentado el camino de la guerra y la presión, y ambos han fracasado. La única salida es que Washington reconozca las legítimas condiciones de Irán. Pero Trump, cegado por la desesperación, parece incapaz de reconocerlo.

Terremoto geopolítico: el factor China

La debilidad de Estados Unidos se ve agravada además por el momento en que ocurre. Mientras Trump se prepara para emprender su visita de alto riesgo a China, lo hace como un suplicante, no como un rival.

Washington ha demostrado ser incapaz de alterar la ecuación de la guerra o inclinar el escenario diplomático a su favor. En consecuencia, se encuentra en una posición deplorable frente a su competidor global más poderoso. El resultado inevitable es una mayor consolidación del estatus de China como superpotencia, no a pesar de Irán, sino precisamente por ser el gran socio económico de Irán.

China, al igual que Rusia antes que ella, ha comprendido plenamente el valor de asociarse con un Irán poderoso e independiente que se niega a ser intimidado por cualquier hegemonía global, tal como se ha demostrado en los últimos 72 días. Pekín reconoce a Irán como un ancla estratégica en Asia Occidental.

Cuando Trump llegue a China, no será recibido como un vencedor triunfante, sino como un actor fracasado que aún pretende haber ganado. Esa es la nueva realidad. La incapacidad de Estados Unidos para doblegar a Irán ha acelerado directamente el ascenso de un orden multipolar, en el que el veto de Washington pierde peso día tras día. La creciente capacidad de presión de Irán es ahora una ganancia para China.

Sobre las aguas: preparación militar y calma

Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán emitieron recientemente una clara advertencia al enemigo tras los nuevos casos de piratería marítima estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El enemigo intentó mover sus embarcaciones a través del estrecho y fracasó. Más importante aún, cuando la Armada estadounidense intentó hostigar a embarcaciones iraníes y perturbar los intereses de Irán, Teherán advirtió que cualquier nuevo acto de agresión sería respondido con ataques directos contra instalaciones estadounidenses.

El resultado ha sido notable. En lugar de una escalada, hemos presenciado una calma significativa y tangible en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

En los últimos días no se han registrado informes de piratería marítima estadounidense ni de hostigamiento contra embarcaciones iraníes en aguas internacionales. Esto es producto de la preparación militar iraní y de la cautela estadounidense frente al riesgo.

Trump puede amenazar con la guerra desde la seguridad de la Oficina Oval, pero sus comandantes conocen el costo. La calma sobre las aguas es prueba de qué armada posee realmente la determinación decisiva.

Su rechazo a la propuesta pragmática y justa de Irán para poner fin a la tercera guerra impuesta constituye un error estratégico nacido de la desesperación. Está frustrado por la creciente fortaleza, capacidad de presión y firmeza de Irán, y confundido por el fracaso de su propia inteligencia.

Mientras aumenta la capacidad de presión de Irán, Estados Unidos se encuentra en una posición de debilidad histórica.