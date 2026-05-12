Asesor del Líder de Irán replica a declaraciones de Trump – Noticiero 19:30

Pezeshkian expone estrategia iraní de posguerra. Irán exige respeto a sus derechos en negociaciones. Asesor del Líder de Irán responde a declaraciones de Trump.

1. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, presentó las opciones estratégicas del país para la etapa de posguerra durante una reunión con altos mandos de las fuerzas de seguridad de la República Islámica.

2. La Cancillería de Irán aseguró que, en las negociaciones con Estados Unidos, Teherán no ha pedido concesiones, sino el reconocimiento de sus derechos legítimos.

3. Ali Akbar Velayati, asesor del Líder de Irán para asuntos internacionales, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que Irán “ya no volverá a reír”.

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