El Líder de Irán recibe al general Ali Abdolahi. CGRI advierte que atacará bases enemigas en caso de escalada. Irán continúa conservando la superioridad estratégica.

1. El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, mantuvo un encuentro con el comandante del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, el general de división Ali Abdolahi.

2. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán afirmó que sus fuerzas están plenamente preparadas para responder a cualquier agresión y advirtió que atacará bases militares en la región y embarcaciones enemigas en caso de una escalada.

3. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, aseguró que Irán continúa conservando la superioridad estratégica en la región, pese a las acciones de agresión y desestabilización impulsadas por Estados Unidos.

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